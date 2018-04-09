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18:00 (мск), источник: НИА Самара

Дмитрий Азаров оценил подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 ‏


За последние месяцы здесь отремонтировано приемное отделение, операционный и реанимационных блок, расширен въезд на территорию. Закуплена новая мебель и более 400 единиц оборудования.

Источник: РИА "Новости"

Самарская городская клиническая больница № 1 — знаменитая «Пироговка» — преображается к ЧМ-2018. За последние месяцы отремонтировано приемное отделение, операционный и реанимационных блок, расширен въезд на территорию. Закуплена новая мебель и более 400 единиц оборудования, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-18 глава региона на месте обсудил с главврачом больницы Александром Вавиловым и врио заместителя председателя Правительства Самарской области Геннадием Гридасовым.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что преобразования в учреждении обязательно будут продолжены. А изменения, которые стали возможны благодаря ЧМ, будут долго служить людям.

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