Опубликован график перевода поездов на Южный вокзал
Ранее поезда отправлялись и прибывали на Северный вокзал.
Ранее поезда отправлялись и прибывали на Северный вокзал.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Поезда переводят на Южный вокзал.
График перевода поездов опубликован на сайте «Узбекистон темир йуллари».
В Ташкенте на прошлой неделе после реконструкции открылся Южный вокзал. Здание Южного вокзала было построено в 1963 году и реконструировано в 1985 году. Раньше вокзал работал с перебоями. С вокзала будут отправляться в путь 19 поездов.
На вокзале установлены два больших фонтана. Билеты будут продаваться в 12 кассах. Для обеспечения безопасности установлено 170 камер видеонаблюдения.
Кроме того, вокзал оборудован местами для зарядки мобильных телефонов, а также будет иметь точки доступа
С Южного вокзала можно будет доехать до Андижана, Бухары, Ургенча, Кунграда, Термеза и Сарисаасии.
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