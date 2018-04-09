Опубликован график перевода поездов на Южный вокзал

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Поезда переводят на Южный вокзал.

График перевода поездов опубликован на сайте «Узбекистон темир йуллари».

В Ташкенте на прошлой неделе после реконструкции открылся Южный вокзал. Здание Южного вокзала было построено в 1963 году и реконструировано в 1985 году. Раньше вокзал работал с перебоями. С вокзала будут отправляться в путь 19 поездов.

На вокзале установлены два больших фонтана. Билеты будут продаваться в 12 кассах. Для обеспечения безопасности установлено 170 камер видеонаблюдения.

Кроме того, вокзал оборудован местами для зарядки мобильных телефонов, а также будет иметь точки доступа Wi-Fi, VIP-зал, комнату матери и ребенка, медицинский кабинет. В ожидании поезда пассажиры смогут сделать покупки в лавках по продаже сувениров и сладостей.