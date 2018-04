Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков ради благотворительности

Впрочем, принц и его будущая супруга — не первые, кто выступил за благотворительные пожертвования в качестве подарка на свадьбу. Ранее главный редактор журнала The Crown and Country Magazine выступил с инициативой создания особой цифровой валюты Crown Royale в честь королевского торжества. По его задумке, половина средств, полученных от первичного размещения токенов (ICO, Initial coin offering) будет направлена благотворительным организациям, находящимся под патронажем внука королевы Елизаветы II и американской актрисы. Другая пойдет на нужды журнала The Crown and Country Magazine, в частности, для финансирования издания номера, посвященного свадебной церемонии Гарри и Меган.