В Армавире мужчина вытащил тонущего подростка, когда гулял с семьей

Воскресный праздник не заставил жителей Армавира сидеть дома. Чудесная погодка — ну разве не повод прогуляться по городу. Настоящий аншлаг был на берегу около городского водохранилища. Кто-то устроил пикник, а кто-то просто любовался весенними пейзажами.

Нашлись и те, кто решил в этот апрельский денек открыть купальный сезон. Не помешал даже запрещающий знак.

— Все произошло где-то после обеда. Мы с ребенком приехали посмотреть на лебедей, как вдруг увидели двух подростков лет шестнадцати, которые решили водоем переплыть. Уже даже разделись до трусов, — рассказывает «Комсомольской правде» — Кубань жительница Армавира Елена Пузырникова. — В ширину, хочу вам сказать, водохранилище метров 50, глубина везде разная — метра два-три точно есть. Да и не прогрелось оно еще, естественно, — вода ледяная.

Но подросткам, по всей видимости, было жарко — с разбегу они прыгнули в воду и поплыли на другой берег. Один из парней ловко двигал руками — уже через полминуты он оказался на «финише». А вот его друг застрял на середине и начал барахтаться.

— Помогите! Тону! — кричал испуганный подросток.

— Да-да, расскажи, тонет он! — смеялся его товарищ, переплывший водоем. — Давай, шевелись!

Вот только парнишке было не до шуток — он начал захлебываться, уходить под воду, руки и ноги совсем не слушались.

— Скорее, его надо вытащить! — просили прохожих мужчин стоящие на берегу женщины.

— Ага, чтобы он нас за собой утащил? — бросали они в ответ.

К счастью, крик подростка услышал 34-летний Евгений Григо. В тот момент мужчина вместе с двумя детьми и своей мамой отдыхал на городском пляже.

— Все вокруг не решались броситься в воду. Тогда я оставил сына и дочку маме, разделся и побежал на помощь, — делится воспоминаниями с «КП» — Кубань Евгений Григо. — Как только забежал в воду, сразу и не понял, насколько она была холодная — видимо, адреналин зашкаливал. Зато когда был на середине водоема, понял, что ногами двигать становится все тяжелее. Больше всего боялся, что судорога схватит, и тогда нас двоих придется вытаскивать. К счастью, все обошлось. Парень уже ушел под воду, правда, неглубоко. Я только нырнул и сразу же на него наткнулся.

Схватив его рукой, мужчина поплыл до берега. Там их уже поджидал опомнившийся друг.

Пока Евгений одевался, подросток приводил горе-товарища в чувства. К этому времени на помощь прибежали спасатели. К счастью, парнишка отделался испугом.

— Один из очевидцев послал на спасательную станцию мальчика, чтобы позвать на помощь, — пояснил «Комсомольской правде» — Кубань начальник службы спасения Армавира Михаил Черешков. — Когда спасатели были на месте, то оказалось, что подростка уже вытащили. Он не пострадал, помощь медиков ему не понадобилась.

За чудесное спасение, правда, Евгения никто так не поблагодарил.

— Как только вышел из воды, почти сразу же побежал к детям. У меня расплакалась маленькая дочка, потому я поспешил домой, — добавляет спасатель. — У парней, наверное, шоковое состояние было, да и, чего говорить, у меня тоже. Но я особо не расстроен — помогал не ради лавров.

ВАЖНО!

Если вы увидели тонущего человека:

— бросьте ему плавающий предмет, позовите помощь;.

— добираясь до тонущего вплавь, помните о течении. Если пловец попал в течение, то не следует с ним бороться, так как это ведет к потере сил. Нужно спокойно плыть по течению и, выбрав время и место, приблизиться к берегу.

Если человек не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив за голову (под руку, за волосы), буксируйте к берегу;.

— не позволяйте тонущему человеку хвататься за вас;.

— если доставленный на берег находится в бессознательном состоянии, необходимо освободить его дыхательные пути от воды. Для этого положить его животом на свое колено головой вниз. Очистить полость рта от водорослей, песка или ила. Затем надавить сверху или тряхнуть несколько раз.

Ребенка или подростка можно взять за ноги и потрясти головой вниз. Если состояние не улучшилось, необходимо провести искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца;.