В Самаре задержанный пьяный водитель нарушал ПДД 118 раз

Источник: РИА Новости

Ранее в сети появилось видео, где сотрудники ГИБДД остановили водителя с признаками опьянения: мужчина покачивался и говорил дерзко, но не очень внятно. Водитель назвался кандидатом юридических наук. На видео также запечатлено, как водитель легкового автомобиля мчится по улицам ночного города, едва не выезжая на встречную полосу.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-89428292&id=456239244&hash=4ca92aa6b2cdcfc9&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Юдиной, вечером 6 апреля сотрудники ГИБДД получили от активистов «Ночного патруля» информацию о том, что по улице Калинина следует автомобиль Mercedes-Benz, водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения.

«Спустя 15 минут транспортное средство было остановлено полицейскими. У водителя автомашины — мужчины 1965 года рождения — имелись все признаки алкогольного опьянения: неустойчивость позы, шаткая походка, неадекватное поведение… От прохождения медосвидетельствования на месте и в специальном учреждении он (водитель) отказался», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, полицейские отстранили водителя от управления автомобилем, поместили Mercedes-Benz на спецстоянку, а в отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Собеседница агентства добавила, что водитель, имеющий стаж управления автомобилем с 2001 года, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался 118 раз.

В группе движения «Ночной патруль Самара» в социальной сети ВКонтакте сообщается, что задержанным является кандидат юридических наук, бывший проректор Самарского государственного университета Александр Кудряшов.

В настоящее время Кудряшов не входит в руководство Самарского национального исследовательского университета, который был образован в ноябре 2015 года путем слияния Самарского госуниверситета и Самарского государственного аэрокосмического университета.