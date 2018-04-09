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17:59 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре задержанный пьяный водитель нарушал ПДД 118 раз

САРАТОВ, 9 апр — РИА Новости. Водитель, задержанный за пьяную езду в Самаре, ранее нарушал правила дорожного движения 118 раз, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь областной ГИБДД Мария Юдина.

Источник: РИА Новости

Ранее в сети появилось видео, где сотрудники ГИБДД остановили водителя с признаками опьянения: мужчина покачивался и говорил дерзко, но не очень внятно. Водитель назвался кандидатом юридических наук. На видео также запечатлено, как водитель легкового автомобиля мчится по улицам ночного города, едва не выезжая на встречную полосу.

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По словам Юдиной, вечером 6 апреля сотрудники ГИБДД получили от активистов «Ночного патруля» информацию о том, что по улице Калинина следует автомобиль Mercedes-Benz, водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения.

«Спустя 15 минут транспортное средство было остановлено полицейскими. У водителя автомашины — мужчины 1965 года рождения — имелись все признаки алкогольного опьянения: неустойчивость позы, шаткая походка, неадекватное поведение… От прохождения медосвидетельствования на месте и в специальном учреждении он (водитель) отказался», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, полицейские отстранили водителя от управления автомобилем, поместили Mercedes-Benz на спецстоянку, а в отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Собеседница агентства добавила, что водитель, имеющий стаж управления автомобилем с 2001 года, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался 118 раз.

В группе движения «Ночной патруль Самара» в социальной сети ВКонтакте сообщается, что задержанным является кандидат юридических наук, бывший проректор Самарского государственного университета Александр Кудряшов.

В настоящее время Кудряшов не входит в руководство Самарского национального исследовательского университета, который был образован в ноябре 2015 года путем слияния Самарского госуниверситета и Самарского государственного аэрокосмического университета.

«Человек с такими Ф. И. О. никогда не входил в состав администрации Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева и не являлся проректором объединенного университета», — сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, отвечая на вопрос, является ли Кудряшов Александр Викторович проректором университета.

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