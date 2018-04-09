Осадки ожидаются на большей части Казахстана 10 апреля

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на вторник, 10 апреля, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, ночью и днём синоптики обещают дождь со снегом. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днём 2−4 тепла.

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В Алматы переменная облачность, ночью и днем ожидается дождь. Температура ночью 5−5 градусов тепла, днём 13−15 тепла.

В Акмолинской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днём 1−6 градусов тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, местами туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днём 8−13 тепла.

В Алматинской области переменная облачность, днём дождь, ночью ветер 15−20 м/с. Температура ночью 2−4 градусов тепла, днём 13−15 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, днём 10−15 тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, туман, гололед, усиление ветра 15−25 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 4−9 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, днем дождь с грозой, местами ожидается туман, возможен град, днем местами усиление ветра 15−20 м/с. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днём 10−15 тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами- туман. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 10−15 градусов тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днем ожидается дождь, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём 0−5 тепла.

В Костанайской области переменная облачность, ночью ожидается дождь со снегом, туман, усиление ветра 15−20 м/с. Температура ночью от -2 до +3 градусов, ночью 4−9 градусов тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков, ночью и днем дождь, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём 0−5 тепла.

На территории Мангистауской области синоптики обещают погоду без осадков, местами- туман. Температура воздуха ночью 0−5 градусов тепла, днём 13−18 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днем ожидается дождь со снегом, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5, днём 1−6 градусов тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днем ожидается дождь со снегом, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от -0 до -5, днём от 0 до +5 градусов.