Осадки ожидаются на большей части Казахстана 10 апреля
На большей части Казахстана преимущественно дождь, лишь на западе и частично на юге республики погода без осадков.
На большей части Казахстана преимущественно дождь, лишь на западе и частично на юге республики погода без осадков.
Прогноз погоды на вторник, 10 апреля, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане переменная облачность, ночью и днём синоптики обещают дождь со снегом. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днём 2−4 тепла.
В Алматы переменная облачность, ночью и днем ожидается дождь. Температура ночью 5−5 градусов тепла, днём 13−15 тепла.
В Акмолинской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днём 1−6 градусов тепла.
На территории Актюбинской области переменная облачность, местами туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днём 8−13 тепла.
В Алматинской области переменная облачность, днём дождь, ночью ветер 15−20 м/с. Температура ночью 2−4 градусов тепла, днём 13−15 тепла.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, днём 10−15 тепла.
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В Жамбылской области переменная облачность, днем дождь с грозой, местами ожидается туман, возможен град, днем местами усиление ветра 15−20 м/с. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днём 10−15 тепла.
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На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днем ожидается дождь, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём 0−5 тепла.
В Костанайской области переменная облачность, ночью ожидается дождь со снегом, туман, усиление ветра 15−20 м/с. Температура ночью от -2 до +3 градусов, ночью 4−9 градусов тепла.
В Кызылординской области переменная облачность, без осадков, ночью и днем дождь, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём 0−5 тепла.
На территории Мангистауской области синоптики обещают погоду без осадков, местами- туман. Температура воздуха ночью 0−5 градусов тепла, днём 13−18 тепла.
В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днем ожидается дождь со снегом, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5, днём 1−6 градусов тепла.
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