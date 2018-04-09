Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия «проучила задиру»: США получили сдачи и обиделись
Назван лучший автомобиль в мире
Как рожали на Руси 150 лет назад
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Ратаковски, Хилтон и другие звезды на вручении модной премии
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
20:23 (мск), источник: Informburo.kz

Осадки ожидаются на большей части Казахстана 10 апреля

На большей части Казахстана преимущественно дождь, лишь на западе и частично на юге республики погода без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 52% 766 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на вторник, 10 апреля, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, ночью и днём синоптики обещают дождь со снегом. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днём 2−4 тепла.

Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в СКО

В Алматы переменная облачность, ночью и днем ожидается дождь. Температура ночью 5−5 градусов тепла, днём 13−15 тепла.

В Акмолинской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днём 1−6 градусов тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, местами туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днём 8−13 тепла.

В Алматинской области переменная облачность, днём дождь, ночью ветер 15−20 м/с. Температура ночью 2−4 градусов тепла, днём 13−15 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, днём 10−15 тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, туман, гололед, усиление ветра 15−25 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 4−9 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, днем дождь с грозой, местами ожидается туман, возможен град, днем местами усиление ветра 15−20 м/с. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днём 10−15 тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами- туман. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 10−15 градусов тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днем ожидается дождь, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём 0−5 тепла.

В Костанайской области переменная облачность, ночью ожидается дождь со снегом, туман, усиление ветра 15−20 м/с. Температура ночью от -2 до +3 градусов, ночью 4−9 градусов тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков, ночью и днем дождь, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём 0−5 тепла.

На территории Мангистауской области синоптики обещают погоду без осадков, местами- туман. Температура воздуха ночью 0−5 градусов тепла, днём 13−18 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днем ожидается дождь со снегом, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5, днём 1−6 градусов тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днем ожидается дождь со снегом, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от -0 до -5, днём от 0 до +5 градусов.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днем ожидается дождь с грозой, туман, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 градусов тепла, местами заморозки до -1, днём 11−16 тепла.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Река Жалдама вышла из берегов
Мэй: Россия мешает расследованию случаев применения химоружия
«Черный понедельник»: санкции обвалили рубль
Сурков предсказал России века «геополитического одиночества»
К чему приведет ликвидация «прожиточного минимума»
Фото дня: в Белграде установили нелепый бюст Гагарина
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
СМИ рассказали о перехвате «сообщения в Москву» по делу Скрипаля
Спорт
«Реал» выпал из тройки, «Барселона» повторила вечный рекорд Выделяем основное из тридцать первого тура чемпионата Испании
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь