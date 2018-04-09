Белорусы весной могут бесплатно собирать березовый сок
Но строго по правилам и только в отведенных местах.
Но строго по правилам и только в отведенных местах.
В природоохранном ведомстве рассказали о правилах лесных сокозаготовок. Граждане могут свободно и бесплатно заготавливать сок для себя на территории лесного фонда без спецдокументов на участках, отведенных лесхозами. А вот юрлица или ИП заготовить сок могут только, получив разрешение местных властей.
В обоих случаях спускают сок безопасным способом: со здоровых деревьев с диаметром ствола от 20 сантиметров, делая «прокол» не ниже 1,3 метра от земли. Желоб для стекания стока — только из нержавейки и не более сантиметра в диаметре, вбивать не больше чем на 3 сантиметра. Заканчивать заготовку тоже следует правильно: «подлечив» дерево специальными замазками.
Нарушения влекут админнистративную ответственность и штраф: 20 базовых величин для граждан, 100 для ИП, 500 для юрлиц. Еще виновные покрывают ущерб — 0,1 базовой за каждый литр сока, а если сок нельзя изъять, то взыскивается 10 базовых за каждую тонну.
Заготовки осуществляют еще лесхозы и лесничества, его можно там купить.
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