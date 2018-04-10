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11:43 (мск), источник: ТАСС

В Минкультуры заявили, что школьники должны посещать театр минимум три раза в год

Заместитель министра культуры Александр Журавский добавил, что ознакомление с классической литературой в формате театральных постановок должно сопровождаться последующим обсуждением.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Учащиеся должны не менее трех раз в год посещать театральные постановки по классическим произведениям литературы в рамках школьной программы, сказал журналистам в понедельник заместитель министра культуры РФ Александр Журавский перед премьерой спектакля «Метель» в Малом театре.

«Нужно поддерживать возвращение классики подрастающему поколению, и неслучайно у нас большая программа поддержки детских театров. В этом году сумма поддержки увеличена втрое и составит 700 млн рублей. Мы хотим, чтобы значительная часть постановок была ориентирована на школьную программу. Мы ставим задачу, чтобы российские школьники не менее трех раз в год посещали спектакли», — сказал он.

По словам замминистра, отсутствие академических театров в небольших городах и поселках не должно стать препятствием для знакомства с театральными постановками ведущих театров страны. «У нас на будущее есть проект “Театральная Россия”, это показ лучших театральных постановок в кинотеатрах. Особенно это актуально там, где нет академических театров, и молодежь не может посмотреть театральные постановки», — отметил Журавский.

Он добавил, что ознакомление с классической литературой в формате театральных постановок должно сопровождаться последующим обсуждением, чтобы объяснить молодежи отдельные аспекты произведения и, таким образом, вернуть интерес к чтению. «Если подробно объяснять школьнику, что это за слова, что это за понятия, что это за эпоха, то тогда ему становится интересно. Если он понимает взаимосвязь времен, то тогда ему становится ближе и автор и литература. Необходимо разбудить в ребенке интерес к традициям отечественной литературы», — сказал замминистра.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что театральные постановки для школьников должны быть максимально близки к оригиналу. «Любая постановка всегда авторская. Вопрос в том, что нельзя допускать насилия над классикой, такой интерпретации, которую смотришь и думаешь: а название-то зачем оставили?», — подчеркнул он.

Благотворительный спектакль-концерт «Метель» по одноименной повести Александра Пушкина, соавтором сценария которого стал ректор Курской духовной семинарии архимандрит Симеон (Томачинский) пройдет в Светлый понедельник на главной сцене Малого театра. Первыми зрителями будут учащиеся школ и специализированных учебных заведений, подопечные благотворительных фондов и многодетные семьи. Проект реализован при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Фонда развития образовательных и социальных инициатив «Настоящее».

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