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18:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Антон Алиханов объявил о создании профессионального женского волейбольного клуба в Калининграде

«Локомотив — Калининградская область» будет базироваться в нашем городе и играть в спорткомплексе «Янтарный».

О создании профессионального женского волейбольного клуба «Локомотив — Калининградская область» в понедельник, 9 апреля, объявил губернатор Антон Алиханов.

В результате серии переговоров правительства Калининградской области с российским физкультурно-спортивным обществом «Локомотив» мы достигли договоренности о создании в регионе профессионального женского волейбольного клуба. Он будет называться «Локомотив — Калининградская область». Реализация этого проекта укрепит и вернет спортивный имидж Калининградской области, позволит повысить эффективность работы спортивных организаций.
Антон Алиханов

Губернатор отметил, что это будет не только профессиональный клуб, но и возможность подготовки нашей спортивной молодежи.

— Будет работать полноценная молодежная команда. Рассчитываем на то, что это позволит готовить звезд международного уровня из калининградских девушек, которые будут играть либо в молодежке, либо в основном составе команды, — сказал Антон Алиханов.

Учредителем и инициатором создания новой команды, состав которой пока не называют, стал новосибирский волейбольный клуб «Локомотив». Известно имя главного тренера «Локомотив — Калининградская область». Это Андрей Воронков, с 2013 по 2015 год он руководил мужской волейбольной сборной России.

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