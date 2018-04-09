Антон Алиханов объявил о создании профессионального женского волейбольного клуба в Калининграде

О создании профессионального женского волейбольного клуба «Локомотив — Калининградская область» в понедельник, 9 апреля, объявил губернатор Антон Алиханов.

В результате серии переговоров правительства Калининградской области с российским физкультурно-спортивным обществом «Локомотив» мы достигли договоренности о создании в регионе профессионального женского волейбольного клуба. Он будет называться «Локомотив — Калининградская область». Реализация этого проекта укрепит и вернет спортивный имидж Калининградской области, позволит повысить эффективность работы спортивных организаций. Антон Алиханов

Губернатор отметил, что это будет не только профессиональный клуб, но и возможность подготовки нашей спортивной молодежи.

— Будет работать полноценная молодежная команда. Рассчитываем на то, что это позволит готовить звезд международного уровня из калининградских девушек, которые будут играть либо в молодежке, либо в основном составе команды, — сказал Антон Алиханов.