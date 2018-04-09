В Белграде установили нелепый бюст Гагарина. Соцсети в недоумении

Бюст Юрия Гагарина городские власти заказали в прошлом году — он был установлен на улице его имени и торжественно открыт несколько дней назад.

Но что-то пошло не так: оказалось, что бюст Гагарина не подходит по размеру к постаменту, на котором его установили. В результате с земли человеку нормального роста вида только часть головы Гагарина, смотрящего будто из-за балконного ограждения.

«Единственный способ разглядеть бюст — запустить себя в небо», — пишет сербский сайт Noizz.

«Хоть это и довольно символично, здравым смыслом решение не блещет», — прокомментировала памятник писательница Ивана Стоянова.

Памятник был установлен ночью, без всяких церемоний, пишет Noizz. Одним из первых его странный внешний вид отметил владелец твиттер-аккаунта Cenzura, опубликовавший фото скульптуры с подписью «О нет».

«Скандал и оскорбление»

Пользователи соцсетей предсказуемо высмеивают памятник. Кто-то шутит, что бюст сделали таким маленьким, «чтобы его не сдуло с постамента». Другие иронизируют, что маленький бюст «с меньшей вероятностью украдут».

Некоторые пользователи соцсетей высказывают предположение, что внутри массивного постамента скрыта статуя космонавта в полный рост. Другие — что бюст — это концептуальная инсталляция современного искусства, и тело космонавта предлагается найти самому зрителю.

Однако многие считают памятник неподобающим для советского летчика-космонавта, первым из землян облетевшего планету по орбите в 1961 году. По сравнению с московскими памятниками, «тот, что стоит в Белграде — скандал и оскорбление», — считает блогер Данило Чурчич.