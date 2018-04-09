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20:53 (мск), источник: Новости Перми

Адвокат DJ Smash об избиении Ванкевича музыкантом: «Это фейк»

Бывший депутат Александр Телепнев, подозреваемый в нападении на Андрея Ширмана, рассказал, что от рук музыканта пострадал его друг Сергей Ванкевич. Адвокат музыканта Евгений Васев прокомментировал громкое заявление.

По словам Александра Телепнева, 9 февраля 2018 года в клубе «Дом культуры» Андрей Ширман (DJ Smash) избил Сергея Ванкевича — друга экс-депутата. Побои якобы были зафиксированы, а сам «пострадавший» написал заявление в полицию, сообщает Ura.

Адвокат Андрея Ширмана Евгений Васев рассказал «Новостям Перми», что эта информация не соответствует действительности, заявление от Ванкевича в полицию не поступало, уголовное дело по данному факту не возбуждалось.

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 — Ситуация с интервью об избиении Ванкевича доведена до абсурда. Это фейк. Вместо признания вины, они (Александр Телепнев и Сергей Ванкевич — ред.) пытаются развернуть общественность в свою сторону и для этого дают интервью в СМИ. Если не хватает мужества признать свою вину, не стоит перекладывать с больной головы на здоровую. Таким образом, Телепнев и Ванкевич пытаются оказать давление на свидетелей в уголовном деле, так как иной причины такого поведения нет,
— рассказал Евгений Васев.

Напомним, 9 февраля в пермском клубе «Дом культуры» был избит DJ Smash. В ходе проведенного опознания музыкант подтвердил, что на него напали Александр Телепнев и Сергей Ванкевич за отказ сделать повторное селфи. В результате, Андрей Ширман получил открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости правой щеки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

28 марта был задержан Александр Телепнев. Его отпустили под залог в 200 тысяч рублей. При том свою вину он отрицает, несмотря на свидетелей, которые его опознали.

Кроме того, Евгений Васев ранее рассказал, что Андрей Ширман — не первый, кто пострадал в «Доме культуры» от кулаков Александра Телепнева. Так, по информации адвоката, 13 января побои от бывшего депутата получил молодой человек, который однако не стал обращаться в полицию.

Обидчика Dj Smash отпустили под залог
Во время загрузки произошла ошибка.
30 марта© Ньюстюб
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Адвокат DJ Smash об избиении Ванкевича музыкантом: «Это фейк»
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