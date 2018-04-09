Путин наградил пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» учительницы пермской школы, где в январе произошла драка с поножовщиной, соответствующий документ опубликован на официальном
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