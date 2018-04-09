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20:13 (мск), источник: РИА Новости

Путин наградил пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» учительницы пермской школы, где в январе произошла драка с поножовщиной, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга, наградить медалью “За отвагу” Шагулину Наталью Васильевну — учителя муниципального автономного образовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов” города Перми», — говорится в тексте указа.

Драка с поножовщиной в пермской школе произошла в январе. В ней пострадали учительница и ученики младших классов, всего — 15 человек.

В Перми возбуждено уголовное дело по факту резни в школе
Во время загрузки произошла ошибка.
15 января© Ньюстюб
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 Путин наградил пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу
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