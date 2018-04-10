В Башкирии снизилась смертность

Анвар Бакиров, министр здравоохранения РБ, на совещании в правительстве республики сообщил о том, что в Башкирии снижается смертность.

— В 2017 году были достигнуты следующие целевые показатели. Смертность от всех причин снизилась на 4%, смертность трудоспособного населения снизилась на 9%. В том числе, зарегистрировано снижение смертности от болезней системы кровообращения, туберкулеза, суицидов, также достигнут целевой показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий, — подчеркнул чиновник.

Снижение смертности, по словам Бакирова, связано с отлаженной работой сосудистых центров и внедрением Модульной программы сохранения здоровья в РБ.