В Россельхознадзоре подозревают, что в Беларуси скрыли африканскую чуму свиней
Поставки свинины из Беларуси в РФ приостановлены.
Поставки свинины из Беларуси в РФ приостановлены.
На сайте Россельхознадзора сообщается о вынужденном запрете поставок из Беларуси живых свиней и свиноводческой продукции на неопределенное время с 10 апреля 2018 года.
Временное продвето вводится
Ветслужба Беларуси не подтвердила вспышку заболеваемости африканской чумой свиней в Беларуси, но в Россельхознадзоре предполагают, что имеет место «сокрытие факта присутствия вируса АЧС на территории страны».
Запрет Россельхознадзором вводится на живых свиней и их генный материал, сырую свинину, мясопродукты и субпродукты, на продукцию, в составе которой есть свинина, а также на мясо диких кабанов, охотничье сырье и трофеи не только от кабанов, но и от «восприимчивых животных», и на большую часть кормов для свиней.
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