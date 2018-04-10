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01:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Россельхознадзоре подозревают, что в Беларуси скрыли африканскую чуму свиней

Поставки свинины из Беларуси в РФ приостановлены.

Источник: Комсомольская правда

На сайте Россельхознадзора сообщается о вынужденном запрете поставок из Беларуси живых свиней и свиноводческой продукции на неопределенное время с 10 апреля 2018 года.

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Временное продвето вводится из-за обнаружения вируса АЧС в готовой продукции из республики. Ветслужба Федерации выявила восемь таких зараженных проб в готовых колбасах и сосисках.

Ветслужба Беларуси не подтвердила вспышку заболеваемости африканской чумой свиней в Беларуси, но в Россельхознадзоре предполагают, что имеет место «сокрытие факта присутствия вируса АЧС на территории страны».

Из-за этого и принято решение о запрете продукции, пока не будет выяснена эпизоотическая ситуации в Беларуси.

Запрет Россельхознадзором вводится на живых свиней и их генный материал, сырую свинину, мясопродукты и субпродукты, на продукцию, в составе которой есть свинина, а также на мясо диких кабанов, охотничье сырье и трофеи не только от кабанов, но и от «восприимчивых животных», и на большую часть кормов для свиней.

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