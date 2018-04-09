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22:24 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Москва и Московская область введут квоты на выбросы

В первую очередь это коснется промышленных районов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Москва и Подмосковье запустят единую систему мониторинга воздуха, а также введут квоты на выбросы, сообщил глава минэкологии Московской области Александр Коган. Квотировать в первую очередь будут стационарные источники в наиболее промышленных районах, говорят в ведомстве. В Минприроды РФ поддерживают эту идею. Собеседник «Ъ» в крупной промышленной компании отмечает, что в столичном регионе наиболее актуально ввести квоты на выбросы передвижных источников. При этом на уровне федерального законодательства система сводных расчетов вреда всех источников выбросов все еще не прописана, но соответствующий законопроект дорабатывается в Минприроды.

Москва и область запустят единую систему мониторинга окружающей среды. Об этом сообщил глава минэкологии Подмосковья Александр Коган. Кроме того, предполагается перейти на систему сводных расчетов вреда атмосферных выбросов в столичном регионе. Для этого в Московской области проведут инвентаризацию всех источников выбросов, сказали «Ъ» в ведомстве. «В первую очередь запуск системы сводных расчетов вреда актуален для зон, где много стационарных источников, чтобы квотировать их выбросы», — пояснили в минэкологии.

Сейчас система сводных расчетов вреда работает в Казани, Санкт-Петербурге, сообщили «Ъ» в Минприроды.

Она используется для территориального планирования населенных пунктов, в частности для размещения предприятий, а также решения транспортных проблем. «Опыт квотирования выбросов есть только в Калуге», — добавляют в ведомстве. Федеральные чиновники поддерживают идею ввести квотирование для промзон в столичном регионе.

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Напомним, что президент поручал правительству разработать порядок выполнения сводных расчетов загрязнения воздуха, включая использование системы квот на такие выбросы, еще до 1 октября 2017 года, однако это все еще не сделано. Сегодня в Минприроды дорабатывают соответствующий законопроект, разработанный заксобранием Челябинской области, сказали «Ъ» в министерстве.

В документе предлагалось ввести понятие системы сводных расчетов загрязнения для населенных пунктов с превышениями выбросов. В ее рамках будут устанавливаться квоты концентраций загрязнителей в виде доли их предельно допустимой нормы, а предприятия должны будут рассчитывать свой норматив исходя из них. Авторы предлагают снижать нормативы выбросов отдельных стационарных источников из расчета общей загрязненности атмосферы населенных пунктов, включая выбросы от транспорта, вместо единого норматива (предельно допустимой концентрации) для всех предприятий.

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Источник «Ъ» в крупной промышленной компании отмечает, что сегодня ни в одном из городов, где запущен пилотный проект по сводным расчетам вреда, не предполагается квотирование выбросов. По его словам, провести инвентаризацию «хотя бы 95% всех стационарных и передвижных источников также не смогли нигде». Собеседник «Ъ» обращает внимание, что для столичного региона наиболее актуальна проблема с выбросами от автотранспорта. В Минприроды отмечают, что на долю Москвы приходится более четверти (25,4%) всех выбросов загрязняющих веществ от автомобилей Центрального федерального округа (919,2 тыс. из 3620,6 тыс. тонн), а вместе с выбросами автотранспорта Московской области выбросы столичного региона составляют 46,7% всех автотранспортных выбросов ЦФО.

Ольга Никитина.

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