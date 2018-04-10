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09:44 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцы временно останутся без воды

В связи с подключением нового участка водопроводной сети по ул. Череповецкая, с 4 часов 10 апреля до 8 часов 12 апреля будет временно ограничено водоснабжение.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Воду отключат по следующим улицам Ворошиловского района Волгограда:

— пер. Дербентский № 65 — 71, 72.

— ул. Елецкая, дд. № 20, 56 — 64, 69 — 99, 541 — 548.

— ул. Моздокская, дд. № 64 — 72.

— ул. Нежинская, дд. № 41 — 51, 52 — 62.

— ул. Новоузенская, дд. № 47 — 69.

— ул. Саранская, дд. № 51 — 83, 66, 68 — 100.

— ул. Чембарская, дд. № 2 — 16/16, 286 — 410.

— пер. Чембарский, дд. № 1 — 25, 4 — 50.

— ул. Череповецкая, дд. № 3д, 5б, 14 — 68.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» или по телефону круглосуточного контакт-центра 99−67−96.

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