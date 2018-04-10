Эксперты назвали самую лучшую позу для сна

Можно спать много, но при этом вставать разбитым. Ученые рассказали, что определяющую роль для хорошего отдыха играет поза, в которой вы это делаете. Оказывается, лучше всего спать на спине. Такое положение обеспечивает максимальную поддержку шеи и головы, они не наклонены и расслаблены. Также исчезают проблемы с кровообращением, дыханием и даже кошмары. Однако, на спине спят всего 8% людей, большинство предпочитают отдыхать на боку.