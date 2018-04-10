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00:04 (мск), источник: Моя Планета

Эксперты назвали самую лучшую позу для сна

Она достаточно непривычна, но приносит массу пользы.

Источник: AP 2018

Можно спать много, но при этом вставать разбитым. Ученые рассказали, что определяющую роль для хорошего отдыха играет поза, в которой вы это делаете. Оказывается, лучше всего спать на спине. Такое положение обеспечивает максимальную поддержку шеи и головы, они не наклонены и расслаблены. Также исчезают проблемы с кровообращением, дыханием и даже кошмары. Однако, на спине спят всего 8% людей, большинство предпочитают отдыхать на боку.

Шелби Харрис, специалист по медицинскому сну из колледжа Альберта Эйнштейна все же рекомендует поменять привычки. Чтобы приучить себя лежать на спине, можно вечером положить по бокам подушки и одну между коленей, это предотвратит переворачивание. Можно даже пойти на жесткую меру — нашить теннисный мячик на пижаму с того бока, на котором вы обычно отдыхаете, сообщает Science Alert..

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