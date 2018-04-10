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04:41 (мск), источник: Известия

Минздрав назвал регионы с самой низкой и самой высокой смертностью

В среднем по России показатель уменьшился почти на 4%

Источник: Известия

Самые низкие показатели смертности — в Ингушетии, Чеченской Республике и Ямало-Ненецком автономном округе. Самые высокие — в Псковской, Новгородской и Тверской областях. Такие данные по итогам прошлого года приводит Минздрав. Снижение уровня смертности произошло в 79 субъектах. Чиновники объясняют это ранней диагностикой заболеваний и улучшением качества жизни.

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Минздрав назвал пятерку регионов с самым низким уровнем смертности. Это Ингушетия (3,2 случая на 1 тыс. населения), Чеченская Республика (4,6), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,9), Дагестан (5,1) и Ханты-Мансийский АО (6,2). Такие данные представлены в отчете ведомства по итогам 2017 года.

Наиболее высокие показатели смертности были зафиксированы в Псковской области (17,4 случая на 1 тыс. населения), Новгородской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5), Ивановской (15,8).

В среднем уровень смертности по стране в прошлом году снизился на 3,9% — до 12,4 случая на 1 тыс. населения. Всего в России в прошлом году ушли из жизни 1,8 млн человек, что на 63,6 тыс. меньше, чем в 2016-м.

Снижение показателей смертности наблюдается в 79 регионах страны, указано в документе Минздрава. Наибольшие темпы сокращения зафиксировали в Еврейской автономной области — на 12%, Республике Тыва — на 11,2%, Чукотском автономном округе — на 9%, Сахалинской области — на 8,4%, Республике Марий Эл и Тюменской области — на 6,1%. При этом, например, в Калмыкии отмечается рост смертности на 2,1%.

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Для снижения уровня смертности в Дагестане уделяется повышенное внимание скрининговым исследованиям, рассказали «Известиям» в министерстве здравоохранения республики.

— Кавказ всегда славился своими долгожителями. Этому способствует и климат, и улучшение качества жизни населения. Не последнюю роль играет совершенствование оказания медицинской помощи, — пояснили в ведомстве.

По всем основным классам причин смертности — кардиология, онкология, туберкулез и другие — разработаны индикаторы для раннего выявления заболеваний. По ним идет профилактическое обследование населения. Эти индикаторы разосланы по всем районам и ежемесячно ведется мониторинг их выполнения, добавили в региональном минздраве.

На Кавказе непопулярно потребление спиртного, и это минимизирует смертность от алкогольных отравлений и «пьяных» ДТП, отметил директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

А Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО по уровню развития системы здравоохранения сопоставимы с Москвой. Это нефтяные регионы, у них высокие бюджетные доходы, и немалую часть они тратят на здравоохранение. Столица не вошла в число лидеров, потому что туда едут лечиться многие региональные пациенты. В случае смерти больного пополняется статистика субъекта, где она произошла.
Юрий Крестинский
Директор Института развития общественного здравоохранения

Система здравоохранения в России не уступает европейским странам, но у нас уровень смертности почти в два раза выше, отметил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов. Причина в доступности и низкой стоимости алкоголя, считает он. В среднем в год около 400 тыс. россиян погибает от заболеваний, спровоцированных потреблением алкоголя, и столько же из-за табакокурения, уверен эксперт.

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Алексей Шабашов отметил также, что средний возраст жителей отстающих регионов выше, чем по России, отсюда и более высокий уровень смертности.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал «Известиям», что возглавляемый им регион — один из самых «возрастных» в России. Основная причина смертности — сердечно-сосудистые заболевания.

— Чтобы переломить ситуацию, мы внедрили автоматизированную систему скорой медицинской помощи, которая позволила обеспечить контроль доезда бригад на случаи инфарктов и инсультов. Также в отдаленных районах установили девять модульных фельдшерских здравпунктов и построили пять ФАПов (фельдшерско-акушерский пункт. — «Известия»), еще шесть достраиваем в этом году, — пояснил он.

По данным Росстата, вместе со смертностью падает и рождаемость, поэтому демографическая ситуация в стране пока остается сложной.

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