Маникюр вписали в ГОСТ

Мастерам маникюра и педикюра предпишут отказывать в услугах клиентам с заболеваниями ногтей. Им также поднимут профессиональную планку, установив необходимый 250-часовой срок обучения. Такие требования содержатся в национальном стандарте на ногтевой сервис, который с октября 2018 года впервые заработает в России. Эксперты отмечают, что сейчас поступает много жалоб не только на качество маникюра, но и на заболевания, развившиеся после похода в ногтевую студию.

Росстандарт утвердил национальный стандарт «Услуги бытовые. Ногтевой сервис. Терминология, классификация и общие требования». Он будет введен в стране впервые с октября этого года. ГОСТ обяжет специалистов ногтевого сервиса пройти профильное обучение не менее 250 часов в организации, имеющей образовательную лицензию.

Новый стандарт предписывает специалистам отказаться от работы, если ногти не выглядят здоровыми. Если же мастер взялся за маникюр или педикюр, оставлять длину и форму ногтей следует в соответствии с пожеланиями клиента, но в рамках безопасности для его здоровья.

После каждого посетителя необходимо дезинфицировать и стерилизовать инструменты, а перед следующим приемом делать санитарно-противоэпидемическую обработку кабинета, рабочего места и оборудования, предписывает ГОСТ.

Новый стандарт уточняет требования СанПиНа к организациям, оказывающим парикмахерские и косметические услуги, пояснила «Известиям» председатель комитета «Бытовое обслуживание населения» (разработчик ГОСТа) Татьяна Зворыкина. В действующих СанПиНах нет требований к квалификации мастеров и к технологии.

— Сейчас в салонах могут оказаться люди, получившие поверхностное образование. А ведь технологически неправильная работа с ногтями может стать причиной заболевания, — отметила Татьяна Зворыкина.

Она уточнила, что ГОСТ на ногтевой сервис не будет обязательным к исполнению, как и все остальные национальные стандарты. Но те салоны, которые решат по нему работать, смогут привлечь клиентов безопасностью и качеством сервиса.

Пока что нередко через маникюрные салоны передаются грибковые заболевания ногтей, рассказала завкафедрой дерматовенерологии и косметологии Центральной государственной медицинской академии управделами президента Лариса Круглова.

— Порой мастер по маникюру и педикюру берется за медицинские проблемы. Например, за работу с изменениями ногтевой пластинки. Пациенту с такими ногтями надо не шеллак наносить, а оказывать медпомощь, — сказала она.

По словам врача, посещение маникюрного салона может привести также к гнойным воспалениям околоногтевого ложа.

— Многие маникюрщицы сейчас вырезают вросшие ногти, работают с воспалительными процессами, с грибковыми ногтями, — рассказала руководитель одной из московских ногтевых студий Татьяна Карасюк. — Когда мастер опиливает кожу и ногти, риск развития грибковых заболеваний возникает не только для него, но и для клиентов, сидящих за соседними столиками. Новый ГОСТ запрещает это делать.

Юрист российского общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Мария Свиридова сообщила, что чаще всего клиенты мастеров ногтевого сервиса жалуются на эстетический результат.

— В моей практике много жалоб на последствия маникюра в салонах, которые находятся в проходах торговых центров, — добавила Мария Свиридова. — В них невозможно поддерживать надлежащее санитарное состояние. Там же зимой ходят люди в верхней одежде и в грязной обуви в считаных сантиметрах от того места, где работают с ногтями. Этого достаточно, чтобы инфекция попала на инструменты и руки.

По словам председателя Совета по профессиональным квалификациям индустрии красоты Валерия Горелика, сейчас в ногтевом сервисе нет общего подхода к системе подготовки кадров.

— Для этого нужны требования к мастерам. Они как раз указаны в новом ГОСТе. Требование к срокам обучения — не менее 250 часов — совершенно справедливо. Студенты должны изучить санитарию и гигиену, технологию маникюра, профессиональную этику и культуру обслуживания. Профессиональные училища преподают маникюрщицам даже основы экономических знаний. И обязательно должна быть практика, — сказал эксперт.