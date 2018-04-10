Выездные наблюдения за весенним небом начал планетарий

Но для этого придётся отправиться в ночную экспедицию. Из-за городской «засветки» небесные тела в Иркутске не видны. Астрономы наблюдают их на станции Глубокой.

— Сейчас весна, и это очень хорошее время для наблюдения галактик. Потому что сейчас мы ночью видим ту часть неба, в направлении которой мы можем увидеть очень большое количество галактик. Других звёздных систем, отдалённых от нас уже на десятки миллионов световых лет, — говорит пресс-секретарь Иркутского планетария Евгения Скареднева.