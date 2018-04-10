Остановки во Владивостоке изменятся до неузнаваемости
Во Владивостоке начались масштабные работы по наведению чистоты и порядка после зимы, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.
Во Владивостоке начались масштабные работы по наведению чистоты и порядка после зимы, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.
Полным ходом идет помывка остановочных павильонов, которые буквально на глазах меняются до неузнаваемости. Бригады рабочих.
очищают их от бумажных объявлений, листовок, плакатов, объявлений и афиш. Первыми моют остановки главных улиц города — 100-летие Владивостока, Алеутскую и Светланскую.
По данным замдиректора МБУ «Содержание городских территорий» Екатерины Золотоевой, один остановочный павильон рабочие чистят около двух часов.
Отмечается, что работы проводятся в рамках санитарного двухмесячника, который стартовал по поручению главы Владивостока Виталия Веркеенко.
Таисия Масина.
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