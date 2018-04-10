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03:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Остановки во Владивостоке изменятся до неузнаваемости

Во Владивостоке начались масштабные работы по наведению чистоты и порядка после зимы, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

Полным ходом идет помывка остановочных павильонов, которые буквально на глазах меняются до неузнаваемости. Бригады рабочих.

очищают их от бумажных объявлений, листовок, плакатов, объявлений и афиш. Первыми моют остановки главных улиц города — 100-летие Владивостока, Алеутскую и Светланскую.

По данным замдиректора МБУ «Содержание городских территорий» Екатерины Золотоевой, один остановочный павильон рабочие чистят около двух часов.

Отмечается, что работы проводятся в рамках санитарного двухмесячника, который стартовал по поручению главы Владивостока Виталия Веркеенко.

Таисия Масина.

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