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03:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Популярный сквер Владивостока освободили от последствий самоуправства

Шесть незаконных парковочных ограждений демонтировали на улице Светланской, 123, сообщает DEITA. RU со ссылкой на городскую администрацию.

«Наша проверка показала, что конструкции установлены незаконно, — рассказал начальник отдела земельного контроля и осмотра зданий управления градостроительства и архитектуры Владимир Горбатенко. — Земля в этом месте неразграниченная, находится в ведении департамента градостроительства и земельных отношений Приморского края. Найти тех, кто эти конструкции установил, не удалось. Предполагаем, что это физические лица сделали для собственного удобства».

Все шесть конструкций были оперативно демонтированы и вывезены на склад временного хранения. По закону, если владелец появится и захочет их вернуть, то это произойдёт только после оплаты стоимости демонтажа и хранения.

Михаил Грач.

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