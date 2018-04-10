Популярный сквер Владивостока освободили от последствий самоуправства

«Наша проверка показала, что конструкции установлены незаконно, — рассказал начальник отдела земельного контроля и осмотра зданий управления градостроительства и архитектуры Владимир Горбатенко. — Земля в этом месте неразграниченная, находится в ведении департамента градостроительства и земельных отношений Приморского края. Найти тех, кто эти конструкции установил, не удалось. Предполагаем, что это физические лица сделали для собственного удобства».