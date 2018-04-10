МЧС предупредило об ухудшении погоды в Хабаровском крае
На юге и востоке Хабаровского края ухудшится погода. Циклон затронет
На юге и востоке Хабаровского края ухудшится погода. Циклон затронет
Напомним, что мокрый снег, скорее всего, пройдет и в Хабаровске.
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