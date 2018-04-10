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03:21 (мск), источник: Губерния онлайн

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Хабаровском крае

На юге и востоке Хабаровского края ухудшится погода. Циклон затронет Советско-Гаванский, Ванинский, Вяземский, Бикинский районы и район имени Лазо. В среду и четверг, 11 и 12 апреля, на этих территориях ожидается дождь и мокрый снег. Скорость ветра на побережье и в долинах рек может достичь 15−20 метров в секунду.

Источник: РИА "Новости"

Из-за непогоды возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ, нарушения в работе линий связи, ограничение движения по междугородним трассам, временное закрытие переправы Ванино — Холмск, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Напомним, что мокрый снег, скорее всего, пройдет и в Хабаровске.

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