МЧС предупредило об ухудшении погоды в Хабаровском крае

На юге и востоке Хабаровского края ухудшится погода. Циклон затронет Советско-Гаванский, Ванинский, Вяземский, Бикинский районы и район имени Лазо. В среду и четверг, 11 и 12 апреля, на этих территориях ожидается дождь и мокрый снег. Скорость ветра на побережье и в долинах рек может достичь 15−20 метров в секунду.