Сократить путь: в Комсомольском районе бульдозер повредил 400 деревьев

Прокуратура Комсомольского района проверила деятельность администраций особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба ведомства.

В апреле прошлого года старший инспектор по охране окружающей среды филиала «Комсомольский» ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников “Заповедное Приамурье”» руководила работами по обновлению минерализованной полосы. После рабочего дня она решила сократить путь и скорее вернуться на базу. Женщина дала указание водителю бульдозера двигаться по лесному массиву. При этом документов на проезд крупногабаритной техники по местности у них не было.

В результате машина повредила до степени прекращения роста 400 деревьев осины, белой и каменной берёзы, ольхи, дуба и клёна. Это причинило ущерб государству на сумму больше 360 тысяч рублей. Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по статье за незаконное повреждение лесных насаждений с помощью техники. Мировой суд назначил ФГБУ «Заповедное Приамурье» штраф в размере 300 тысяч рублей. Решение суда в законную силу ещё не вступило.