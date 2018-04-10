Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Пресняков и Подольская заинтриговали поклонников снимком с младенцем
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Семь дней радости: о чем не забыть на пасхальной неделеУ православных наступила Светлая пасхальная неделя, когда вместо привычного «Привет!» говорят «Христос воскрес!» и отменяются все посты
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
Ксения Собчак улетела с подругами на отдых в Юту
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
11Акции в память о погибших в Кемерово
03:27 (мск), источник: Восток Медиа

Сократить путь: в Комсомольском районе бульдозер повредил 400 деревьев

В Комсомольском районе начальница ФГБУ «Заповедное Приамурье» предложила водителю бульдозера сократить путь. По дороге машина повредила 400 деревьев до степени прекращения роста. Женщина хотела быстрее после работы добраться до базы. Ущерб государству составил 360 тысяч рублей.

Прокуратура Комсомольского района проверила деятельность администраций особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба ведомства.

В апреле прошлого года старший инспектор по охране окружающей среды филиала «Комсомольский» ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников “Заповедное Приамурье”» руководила работами по обновлению минерализованной полосы. После рабочего дня она решила сократить путь и скорее вернуться на базу. Женщина дала указание водителю бульдозера двигаться по лесному массиву. При этом документов на проезд крупногабаритной техники по местности у них не было.

В результате машина повредила до степени прекращения роста 400 деревьев осины, белой и каменной берёзы, ольхи, дуба и клёна. Это причинило ущерб государству на сумму больше 360 тысяч рублей. Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по статье за незаконное повреждение лесных насаждений с помощью техники. Мировой суд назначил ФГБУ «Заповедное Приамурье» штраф в размере 300 тысяч рублей. Решение суда в законную силу ещё не вступило.

Работницу филиала осудили к шести месяцам лишения свободы условно. Приговор вынесли по статье за незаконное повреждение лесных насаждений до степени прекращения роста. Ущерб от преступления лесным насаждениям возместили в полном объёме.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Приморье арестовали имущество экс-руководителя департамента образования
На льготные авиабилеты для Дальнего Востока выделят ещё полмиллиарда рублей
Небензя возмущен хамством Британии, Франции и США в отношении РФ
К чему приведет ликвидация «прожиточного минимума»
Сурков предсказал России века «геополитического одиночества»
Как санкции повлияли на перспективу встречи Трампа с Путиным
Британию обвинили в попытке скрыть улики по «делу Скрипаля»
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
Фото дня: в Белграде установили нелепый бюст Гагарина
Спорт
ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко Армейцы сенсационно уступили на своем поле и, похоже, выбыли из чемпионской гонки
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь