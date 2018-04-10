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03:47 (мск), источник: VLADNEWS

Регулярный рейс Владивосток-Красноярск-Сочи откроется уже в мае

Авиаперелёты на данном направлении будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии»,

Источник: РИА "Новости"

Совсем скоро в международном аэропорту приморской столицы появится регулярный рейс по маршруту Владивосток-Красноярск-Сочи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу международной аэропорта «Владивосток».

Отметим, что авиаперелёты на данном направлении будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии», которые начнутся уже с 26 мая и будут выполняться с частотой один раз в неделю.

Как сообщил авиаперевозчик, билеты уже поступили в продажу, Владивосток-Красноярск от 13 945 рублей, Владивосток-Сочи от 15 789 рублей, Красноярск-Сочи от 10 406 рублей в одну сторону.

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