Регулярный рейс Владивосток-Красноярск-Сочи откроется уже в мае
Авиаперелёты на данном направлении будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии»,
Авиаперелёты на данном направлении будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии»,
Совсем скоро в международном аэропорту приморской столицы появится регулярный рейс по маршруту
Отметим, что авиаперелёты на данном направлении будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии», которые начнутся уже с 26 мая и будут выполняться с частотой один раз в неделю.
Как сообщил авиаперевозчик, билеты уже поступили в продажу,
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