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04:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Стало известно, где во Владивостоке появятся многоуровневые парковки

Торги на проектирование строительства многоуровневых парковок готовят во Владивостоке, сообщает DEITA. RU со ссылкой на краевую администрацию.

Источник: ДЕЙТА

Строительство многоуровневых парковок, закупку спецтехники, новых автобусов для перевозки пассажиров — эти и другие вопросы обсудили на совещании по вопросу содержания дорог во Владивостокском городском округе, которое провел врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в понедельник, 9 апреля.

В ходе совещания глава Владивостока Виталий Веркеенко доложил, что к настоящему времени разработаны дизайн-проекты четырех многоуровневых стоянок в центральной части города.

«Мы подготовили эскизы на строительство парковок на Адмирала Фокина, 23, Верхнепортовой, 6, Октябрьской, 20 возле Покровского парка, где будет восстановлено троллейбусное кольцо, и Океанском проспекте, 20, возле городской администрации, с общим количеством машино-мест — почти тысяча», — рассказал он.

Предполагается, что земельные участки под строительство этих парковок будут выдаваться в рамках концессионных соглашений.

Андрей Тарасенко дал поручение представителям мэрии объявлять конкурс сразу на несколько объектов, учитывая при этом необходимость в парковочных местах в спальных районах города.

«Спальные районы планируете охватить? Там тоже беда. Нужно, чтобы вы одновременно запустили торги по центру города и спальным районам. Когда вы масштабное предложение даете, люди считают, у них появляется экономика. Бизнес сразу пойдет на конкурс», — обозначил глава Приморья.

По словам Виталия Веркеенко, все необходимые документы для начала процедуры торгов на все четыре стоянки планируется подготовить до конца апреля. Отмечено также, что в рамках поручения врио губернатора по итогам предыдущей встречи подготовлена схема по организации 3100 парковочных мест вдоль дорог в центре Владивостока.

Участники совещания обсудили вопросы участия коммерческих организаций в содержании дорог города. Пилотным может стать Советский район Владивостока. Врио губернатора дал поручение подготовить соответствующее техническое задание до конца апреля.

Еще один вопрос касался приобретения спецтехники для содержания автомобильных дорог Владивостока. Потребность муниципалитета — около 100 единиц различной техники минимум, ставка делается на отечественного производителя. Такое же количество дополнительно необходимо краю, подчеркнул директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Александр Швора.

Андрей Тарасенко подчеркнул, в данном случае есть возможность получить софинансирование Минпромторга. Дал поручение профильникам — проработать варианты сотрудничества с кредитными организациями.

«Фонд развития промышленности дает средства на обеспечение лизинговых проектов. Готовьте обращение на министра. Если нас включат в программу, сможем обратиться к тому же КАМАЗу, в лизинг брать у них необходимую спецтехнику. Давайте запустим этот механизм», — акцентировал глава региона.

В ходе совещания также озвучены планы городской администрации по приобретению в лизинг дизельных и электрических автобусов для обеспечения пассажирского сообщения во Владивостоке.

Михаил Грач.

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