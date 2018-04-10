Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель договорилась с Порошенко: судьба Донбасса решится без РФ
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Школьники должны посещать театр минимум три раза в год
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
Названа причина неудачи при перехвате ракет в Сирии
Юлия Скрипаль дала оценку инциденту в Солсбери
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Дженнифер Лоуренс сходила на ужин со сценаристом из Киева
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Ольги Орловой
Экономист: США хотят "взломать" российский рынок
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
11Акции в память о погибших в Кемерово
16:42 (мск), источник: Городской репортер

Ростовский зоопарк показал, как кушает маленькая мартышка Жоржетта

Ростовский зоопарк выложил видео, где зоологи кормят маленькую мартышку Жоржетту. Это очень мило!

Напомним, три красные мартышки родились в ростовском зоопарке в начале марта. Одну из них — Жоржетту — воспитывают зоологи, потому что мама не стала ее кормить.

Как рассказали в зоопарке, сейчас распорядок дня Жоржетты похож на распорядок дня любого малыша: кормление смесью каждые 3 часа (ночью перерыв на 4 часа), сон и бодрствование с любимой игрушкой — львенком. Скоро зоологи начнут вводить прикорм — яблоки и морковь.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Российская валюта переживает «черный вторник»
В США предложили радикально ужесточить санкции против России
Ученые нашли причину интеллектуальной деградации при простуде
Вся правда о полетах на Луну: документы были секретными 60 лет
Путин рассказал, кто разрабатывал уникальное российское оружие
«Такое случается»: реакция властей на падение рубля
Меркель связала судьбу Nord Stream 2 с украинским транзитом
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь