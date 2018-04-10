Ростовский зоопарк показал, как кушает маленькая мартышка Жоржетта
Ростовский зоопарк выложил видео, где зоологи кормят маленькую мартышку Жоржетту. Это очень мило!
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Ростовский зоопарк выложил видео, где зоологи кормят маленькую мартышку Жоржетту. Это очень мило!
Напомним, три красные мартышки родились в ростовском зоопарке в начале марта. Одну из них — Жоржетту — воспитывают зоологи, потому что мама не стала ее кормить.
Как рассказали в зоопарке, сейчас распорядок дня Жоржетты похож на распорядок дня любого малыша: кормление смесью каждые 3 часа (ночью перерыв на 4 часа), сон и бодрствование с любимой игрушкой — львенком. Скоро зоологи начнут вводить прикорм — яблоки и морковь.
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