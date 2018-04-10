В Хабаровском крае началось таяние льда на реках
По прогнозу, Амур вскроется во второй декаде апреля.
По прогнозу, Амур вскроется во второй декаде апреля.
В Хабаровском крае началось таяние льда на реках. Первые подвижки ледяного покрова зафиксированы на реках Бикинского, имени Лазо и Вяземского районов. Уровень воды там стремительно поднимается, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпот поручил максимально подготовиться к безаварийному пропуску паводковых вод. Как уточнили в комитете правительства края по гражданской защите, для предотвращения возможных ЧС в регионе заранее сформирована группировка сил и средств. В нее входят свыше 7 тысяч человек, более полутора тысяч единиц техники. Свои действия спасатели отработали в ходе специальных учений, которые прошли в феврале этого года. В целях оперативного получения информации о гидрологической обстановке задействовано 63 постоянных гидропоста ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
При необходимости ликвидация ледовых заторов на реках края будет проведена специалистами ДВРПСО МЧС России. Для выполнения этих работ подготовлены
Напомним, как ранее сообщало агентство, инженерные подразделения Восточного военного округа также готовятся к возможным весенним паводкам на реках региона.
На Амуре у Хабаровска в настоящее время отмечаются закраины. Уровень воды выше нормы на 1,1 метр. Интенсивность подъема составляет 8−12 см в сутки. По прогнозу, крупнейшая река региона вскроется ото льда во второй декаде апреля.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.