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04:03 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае началось таяние льда на реках

По прогнозу, Амур вскроется во второй декаде апреля.

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В Хабаровском крае началось таяние льда на реках. Первые подвижки ледяного покрова зафиксированы на реках Бикинского, имени Лазо и Вяземского районов. Уровень воды там стремительно поднимается, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпот поручил максимально подготовиться к безаварийному пропуску паводковых вод. Как уточнили в комитете правительства края по гражданской защите, для предотвращения возможных ЧС в регионе заранее сформирована группировка сил и средств. В нее входят свыше 7 тысяч человек, более полутора тысяч единиц техники. Свои действия спасатели отработали в ходе специальных учений, которые прошли в феврале этого года. В целях оперативного получения информации о гидрологической обстановке задействовано 63 постоянных гидропоста ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В Дальневосточном гидрометцентре сообщили, в целом на реках региона отмечается пониженная водность. Толщина льда соответствует средним многолетним значениям. Формирование ледовых заторов с вероятностью 30−60% возможно на участках реки Хор (в районе п. Среднехорский, с. Гвасюги района им. Лазо), реки Тумнин (в районе п. Тумнин Ванинского района), реки Уда (в районе села Удское Тугуро-Чумиканского района.

При необходимости ликвидация ледовых заторов на реках края будет проведена специалистами ДВРПСО МЧС России. Для выполнения этих работ подготовлены спасатели-взрывники, достаточное количество необходимых материалов.

Напомним, как ранее сообщало агентство, инженерные подразделения Восточного военного округа также готовятся к возможным весенним паводкам на реках региона.

На Амуре у Хабаровска в настоящее время отмечаются закраины. Уровень воды выше нормы на 1,1 метр. Интенсивность подъема составляет 8−12 см в сутки. По прогнозу, крупнейшая река региона вскроется ото льда во второй декаде апреля.

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