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05:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Создать Дом молодёжи в здании бывшего «Мегополиса» в Иркутске предлагает ИГУ

Создать Дом молодёжи и студентов всей Иркутской области на базе здания бывшей студенческой столовой, где какое-то время размещался развлекательный комплекс «Мегаполис» предложил и.о. ректора Иркутского государственного университета Игорь Бычков.

Рассмотреть возможность реконструкции строения для этих целей совместно с городом и регионом он предложил на заседании организационного комитета в честь празднования 100-летия ИГУ, которое прошло 9 апреля 2018 года под председательством губернатора Сергея Левченко. В новом учреждении можно будет организовывать образовательные, научные, культурные, патриотические мероприятия, студенческие концерты.

Рядом с этим зданием в будущем предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ИГУ. Игорь Бычков попросил у губернатора и оргкомитета поддержать на уровне Министерства образования и науки РФ идею включения этого объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. ФОК ИГУ стал бы в Иркутске ещё одной площадкой для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий на городском и областном уровне.

И.о. ректора ИГУ также попросил поддержать включение в федеральную адресную инвестпрограмму проекта по строительству общежития повышенной комфортности для иностранных студентов, аспирантов, профессоров, исследователей, которые работали бы со студентами ИГУ на оборудовании университета. По его словам, в вузе постоянно прибывают иностранные делегации, и т. ч. из Монголии, Китая, Кореи, Японии, стран Европы.

Игорь Бычков также рассказал, что в ответ на запрос Минобрнауки РФ по плану мероприятий в честь празднования юбилея ИГУ, вуз заявил идею о формировании междисциплинарных, межфакультетских лабораторий. Всего их предполагается шесть, стоимость закупки оборудования для исследований — 60 млн рублей, экономическое обоснование направлено в Минобрнауки. В частности, в вузе рассчитывают организовать учебно-научную лабораторию биотехнологии, лабораторию экспериментальной биологии, лабораторию для физико-химических методов анализа, физико-математический практикум и лабораторию социогуманитарных исследований. И.о. ректора ИГУ также попросил участников оргкомитета и лично губернатора поддержать эту идею в Минобрнауки.

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