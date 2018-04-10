Создать Дом молодёжи в здании бывшего «Мегополиса» в Иркутске предлагает ИГУ
Создать Дом молодёжи и студентов всей Иркутской области на базе здания бывшей студенческой столовой, где
Создать Дом молодёжи и студентов всей Иркутской области на базе здания бывшей студенческой столовой, где
Рассмотреть возможность реконструкции строения для этих целей совместно с городом и регионом он предложил на заседании организационного комитета в честь празднования 100-летия ИГУ, которое прошло 9 апреля 2018 года под председательством губернатора Сергея Левченко. В новом учреждении можно будет организовывать образовательные, научные, культурные, патриотические мероприятия, студенческие концерты.
Рядом с этим зданием в будущем предполагается строительство
Игорь Бычков также рассказал, что в ответ на запрос Минобрнауки РФ по плану мероприятий в честь празднования юбилея ИГУ, вуз заявил идею о формировании междисциплинарных, межфакультетских лабораторий. Всего их предполагается шесть, стоимость закупки оборудования для исследований — 60 млн рублей, экономическое обоснование направлено в Минобрнауки. В частности, в вузе рассчитывают организовать
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