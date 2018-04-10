Создать Дом молодёжи в здании бывшего «Мегополиса» в Иркутске предлагает ИГУ

Рассмотреть возможность реконструкции строения для этих целей совместно с городом и регионом он предложил на заседании организационного комитета в честь празднования 100-летия ИГУ, которое прошло 9 апреля 2018 года под председательством губернатора Сергея Левченко. В новом учреждении можно будет организовывать образовательные, научные, культурные, патриотические мероприятия, студенческие концерты.

Рядом с этим зданием в будущем предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ИГУ. Игорь Бычков попросил у губернатора и оргкомитета поддержать на уровне Министерства образования и науки РФ идею включения этого объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. ФОК ИГУ стал бы в Иркутске ещё одной площадкой для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий на городском и областном уровне.

И.о. ректора ИГУ также попросил поддержать включение в федеральную адресную инвестпрограмму проекта по строительству общежития повышенной комфортности для иностранных студентов, аспирантов, профессоров, исследователей, которые работали бы со студентами ИГУ на оборудовании университета. По его словам, в вузе постоянно прибывают иностранные делегации, и т. ч. из Монголии, Китая, Кореи, Японии, стран Европы.