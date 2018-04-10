Обучение новым профессиям стартует в Хабаровском крае

Открыть подготовку по новым профессиям планируют в Хабаровском крае в 2018 году. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», на данный момент система профессионального образования региона включает 47 организаций.

— Сейчас подготовка кадров осуществляется по 125 специальностям высшего образования и 199 профессиям и специальностям среднего профессионального образования. А в 2018 году планируется открыть подготовку еще по 5 новым рабочим профессиям и 5 специальностям среднего профессионального образования, — сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Хабаровского края.

Речь идет о слесарных, отделочных строительных и декоративных работах, ремонте и обслуживании инженерных систем ЖКХ. Также появится возможность стать лаборантом по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства.

Вводится образование по следующим направлениям: «Водоснабжение и водоотведение», «Контроль работы измерительных приборов», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», «Сетевое и системное администрирование», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья начнется подготовка по профессии «Цветовод, овощевод». Обучение будет проходить в комсомольском колледже технологий и сервиса.