На станции в Уяре будет дежурить пожарный поезд нового поколения

Красноярская железная дорога получила пожарный поезд новой модификации. Он будет дислоцироваться на станции Уяр. Такая современная техника уже есть на станциях Абакан, Аскиз, Кошурниково, Саянская.

В специальный состав входят модернизированные вагон-насосная станция и две цистерны-водохранилища. Поезд оснащен системой спутниковой навигации и подготовлен к эксплуатации при экстремальных температурах — от -50 до + 50 °C.

Уровень запаса воды и других средств пожаротушения контролируется посредством электронной системы, с отображением данных на мониторе диспетчера. Процесс развертывания аварийно-спасательного оборудования максимально механизирован, что позволяет значительно сократить время подготовки к тушению пожара.

При необходимости состав может быть пополнен третьей цистерной. Максимальный запас воды превышает 200 кубометров, что сопоставимо с объёмом 100 автоцистерн. Для освещения места работ в темное время суток имеются стационарные и переносные прожекторы. На круглосуточную боевую вахту современная техника заступит в конце апреля.

Отметим, что состав может участвовать в ликвидации региональных степных и лесных пожаров, а также возгораний в населенных пунктах, расположенных вблизи магистрали.