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05:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На станции в Уяре будет дежурить пожарный поезд нового поколения

На вахту современная техника заступит в конце апреля.

Красноярская железная дорога получила пожарный поезд новой модификации. Он будет дислоцироваться на станции Уяр. Такая современная техника уже есть на станциях Абакан, Аскиз, Кошурниково, Саянская.

В специальный состав входят модернизированные вагон-насосная станция и две цистерны-водохранилища. Поезд оснащен системой спутниковой навигации и подготовлен к эксплуатации при экстремальных температурах — от -50 до + 50 °C.

Уровень запаса воды и других средств пожаротушения контролируется посредством электронной системы, с отображением данных на мониторе диспетчера. Процесс развертывания аварийно-спасательного оборудования максимально механизирован, что позволяет значительно сократить время подготовки к тушению пожара.

При необходимости состав может быть пополнен третьей цистерной. Максимальный запас воды превышает 200 кубометров, что сопоставимо с объёмом 100 автоцистерн. Для освещения места работ в темное время суток имеются стационарные и переносные прожекторы. На круглосуточную боевую вахту современная техника заступит в конце апреля.

Отметим, что состав может участвовать в ликвидации региональных степных и лесных пожаров, а также возгораний в населенных пунктах, расположенных вблизи магистрали.

Добавим, что в течение двух лет на Красноярскую магистраль поступят еще четыре модернизированных пожарных поезда.

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