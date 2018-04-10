На станции в Уяре будет дежурить пожарный поезд нового поколения
На вахту современная техника заступит в конце апреля.
На вахту современная техника заступит в конце апреля.
Красноярская железная дорога получила пожарный поезд новой модификации. Он будет дислоцироваться на станции Уяр. Такая современная техника уже есть на станциях Абакан, Аскиз, Кошурниково, Саянская.
В специальный состав входят модернизированные
При необходимости состав может быть пополнен третьей цистерной. Максимальный запас воды превышает 200 кубометров, что сопоставимо с объёмом 100 автоцистерн. Для освещения места работ в темное время суток имеются стационарные и переносные прожекторы. На круглосуточную боевую вахту современная техника заступит в конце апреля.
Отметим, что состав может участвовать в ликвидации региональных степных и лесных пожаров, а также возгораний в населенных пунктах, расположенных вблизи магистрали.
Добавим, что в течение двух лет на Красноярскую магистраль поступят еще четыре модернизированных пожарных поезда.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.