В Красноярске задержаны водители-нелегалы

Сотрудники ГИБДД на выезде с территории междугороднего автовокзала в Красноярске остановили междугородний автобус, следовавший из краевого центра в Усть-Каменогорск.

При проверке документов выяснилось, что три водителя автобуса находятся на территории России незаконно, а один из пассажиров и вовсе подлежит выдворению.

Добавим, что в момент проверки в салоне автобуса находились 12 пассажиров, из них двое детей. Им было предложено отказаться от поездки и проследовать до место назначения другим автобусом, либо подождать окончания оформления административных материалов. Пассажиры приняли решение ожидать.