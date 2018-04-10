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05:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске задержаны водители-нелегалы

Мужчины работали на междугороднем автобусе.

Сотрудники ГИБДД на выезде с территории междугороднего автовокзала в Красноярске остановили междугородний автобус, следовавший из краевого центра в Усть-Каменогорск.

При проверке документов выяснилось, что три водителя автобуса находятся на территории России незаконно, а один из пассажиров и вовсе подлежит выдворению.

Добавим, что в момент проверки в салоне автобуса находились 12 пассажиров, из них двое детей. Им было предложено отказаться от поездки и проследовать до место назначения другим автобусом, либо подождать окончания оформления административных материалов. Пассажиры приняли решение ожидать.

Автобус был доставлен сотрудниками полка ДПС в отдел полиции № 10 МУ МВД России «Красноярское». После составления административных материалов водители были отпущены. А вот пассажир, подлежащий выдворению из страны, задержан в административном порядке.

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