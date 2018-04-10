На острове Посадный появится бесплатная парковка

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Компания «Проектдевелопмент», архитекторы которой разрабатывали первый этап благоустройства левобережной набережной в 2017 году, продолжает проектировать второй этап реконструкции.

В планах в районе Регистрационной палаты оборудовать спуск от остановки общественного транспорта. В центральной части набережной планируется монтаж автоматической системы полива зеленых насаждений, ремонт лестниц между верхним и нижним ярусами с подсветкой ступеней. На острове Посадный будет оборудована бесплатная парковка.

Кроме этого, проектировщики должны продумать благоустройство участка в районе Стрелки, прибрежной зоны от Вантового моста до «Синема парка», а также нижней части возле культурно-исторического центра. На набережной Качи проведут частичную замену асфальта, установят видеонаблюдение, урны и лавочки.