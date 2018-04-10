На острове Посадный появится бесплатная парковка
Она входит в проект благоустройства набережной Енисея.
Она входит в проект благоустройства набережной Енисея.
Компания «Проектдевелопмент», архитекторы которой разрабатывали первый этап благоустройства левобережной набережной в 2017 году, продолжает проектировать второй этап реконструкции.
В планах в районе Регистрационной палаты оборудовать спуск от остановки общественного транспорта. В центральной части набережной планируется монтаж автоматической системы полива зеленых насаждений, ремонт лестниц между верхним и нижним ярусами с подсветкой ступеней. На острове Посадный будет оборудована бесплатная парковка.
Кроме этого, проектировщики должны продумать благоустройство участка в районе Стрелки, прибрежной зоны от Вантового моста до «Синема парка», а также нижней части возле
Добавим, что работы по благоустройству этих участков начнутся уже в мае. Деньги на преображение набережной в этом году дают спонсоры.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.