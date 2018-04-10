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05:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцев призвали жаловаться на антисанитарию и очередь в поликлиниках

Активисты ОНФ объявили очередной фотоконкурс.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жителей Красноярска призвали жаловаться на антисанитарию и большие очереди в поликлиниках. Совершеннолетних граждан просят сделать фотографии, подтверждающие плохое состояние медицинских учреждений. С получившимися снимками можно поучаствовать в конкурсе от ОНФ «Моя поликлиника».

«Мы ждем снимки с вопиющими примерами — очереди, антисанитарные условия, аварийное состояние помещений, устаревшее оборудование, нераспакованные коробки с техникой, отсутствие пандусов и других элементов доступной среды, слабая организация работы персонала, нехватки специалистов. И с большим удовольствием посмотрим на фотографии медорганизаций, которые, наоборот, находятся в отличном состоянии, и опыт работы которых стоит распространить среди коллег», — сказал член штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.

Фотографии будут приниматься до 30 сентября 2018 года. С 1 по 21 октября жюри отберет порядка 50 самых ярких работ. Победителя выберут в ноябре по результатам онлайн-голосования.

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