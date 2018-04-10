Приморцы все чаще жалуются на навязанные в банках услуги. Видеорепортаж Евгении Егошиной

Источник: Вести Приморье

Светлана Логунова, клиент банка: «У меня была сумма денег. В банке мне предложили вместо обычного вклада, как сказали, более выгодные продукт: инвестиционное страхование жизни. Сказали, что все надежно застраховано. А почему бы нет?».

Пришла в банк открыть депозит, а купила страховку. Светлана теперь не знает, а правильно ли она поступила?

Светлана Логунова, клиент банка: «Поняла, что все мои деньги будут храниться не на счете в банке, а будут переведены в страховую компанию».

Сейчас это повсеместная практика. Называется мисселинг — навязывание небанковских услуг, например, облигаций, инвестиционного страхования жизни или договора с пенсионным фондом. Банки все чаще прибегают к этому способу, чтобы получить доход в виде комиссионных, как следствие — рост объемов инвестиционного страхования жизни более, чем в полтора раза. Рост числа клиентов доверительного управления — вдвое. В 2017 году в Центральный Банк начали поступать жалобы на подобные действия и в этом году их количество растет.

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Михаил Мамута, руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг: «Надо понимать, что банк в этом случае, как правило, выступает агентом. Либо участника фондового рынка, либо страховой компании. Он продает уже не свой продукт».

Некоторые банки умалчивают о том, что они предлагают инструменты, которыми по сути не распоряжаются и за которые не отвечают. Тем временем, по рекомендации Банка России, они обязаны информировать клиентов и о рисках и о том, что такие инвестиции не застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

Михаил Мамута, руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг: «Ничто, кроме депозитов, банковских вкладов не защищено системой страхования вкладов. Соответственно, никаких государственных гарантий на продажу таких инструментов не существует».