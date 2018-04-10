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07:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Минздрав назвал регионы с низкой и высокой смертностью: Омская область — середняк

Ведомство приводит любопытные цифры исследования.

Любопытные цифры привели в Министерстве здравоохранения России. Ведомство подвело результаты ежегодного исследования. Специалисты изучали статистику смертности в регионах страны. Так Минздрав пытался вычленить субъекты с низкой и высокой смертностью.

Лучше всего демографическая ситуация обстоит в Ингушетии, Чечне, Ямало-Немецком автономном округе и Дагестане. Там смертность ниже всего. А вот Псковская, Новгородская, Тульская и Ивановская область этим похвастать не может. Там смертность выше, чем в других регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Омская область же в этом исследовании в середняках. В региональном Минздраве не раз подчеркивали, что снижение уровня смертности одна из основных задач. Особое внимание в Омской области ведомство уделяет детскому здоровью. Например, одна из последних мер — в регионе создана мобильная бригада детских врачей. Лучшие специалисты посетят ряд муниципальных районов области. В приоритете — отдаленные территории.

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