Минздрав назвал регионы с низкой и высокой смертностью: Омская область — середняк
Ведомство приводит любопытные цифры исследования.
Ведомство приводит любопытные цифры исследования.
Любопытные цифры привели в Министерстве здравоохранения России. Ведомство подвело результаты ежегодного исследования. Специалисты изучали статистику смертности в регионах страны. Так Минздрав пытался вычленить субъекты с низкой и высокой смертностью.
Лучше всего демографическая ситуация обстоит в Ингушетии, Чечне,
Омская область же в этом исследовании в середняках. В региональном Минздраве не раз подчеркивали, что снижение уровня смертности одна из основных задач. Особое внимание в Омской области ведомство уделяет детскому здоровью. Например, одна из последних мер — в регионе создана мобильная бригада детских врачей. Лучшие специалисты посетят ряд муниципальных районов области. В приоритете — отдаленные территории.
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