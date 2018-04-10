Минздрав назвал регионы с низкой и высокой смертностью: Омская область — середняк

Лучше всего демографическая ситуация обстоит в Ингушетии, Чечне, Ямало-Немецком автономном округе и Дагестане. Там смертность ниже всего. А вот Псковская, Новгородская, Тульская и Ивановская область этим похвастать не может. Там смертность выше, чем в других регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».