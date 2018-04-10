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07:03 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии на майские праздники будет жарко

В Башкирии на майские праздники будет жаркая погода. Об этом сообщают региональные синоптики Гидрометцентра.

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Источник: ГОРОБЗОР.Ру

30 апреля и 1 мая температура воздуха составит до +18 градусов, облачно. 2 мая до +19 градусов и солнечно.

9 мая будет прохладнее — +12 и облачно. Температура воздуха ночью опустится до 0 градусов. Осадков не ожидается.

В этом году жители Башкирии отдохнут 30 апреля, 1 и 2 мая. А на День Победы — всего один, 9 мая.

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