В Башкирии на майские праздники будет жарко
В Башкирии на майские праздники будет жаркая погода. Об этом сообщают региональные синоптики Гидрометцентра.
В Башкирии на майские праздники будет жаркая погода. Об этом сообщают региональные синоптики Гидрометцентра.
30 апреля и 1 мая температура воздуха составит до +18 градусов, облачно. 2 мая до +19 градусов и солнечно.
9 мая будет прохладнее — +12 и облачно. Температура воздуха ночью опустится до 0 градусов. Осадков не ожидается.
В этом году жители Башкирии отдохнут 30 апреля, 1 и 2 мая. А на День Победы — всего один, 9 мая.
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