В Башкирии на майские праздники будет жарко

30 апреля и 1 мая температура воздуха составит до +18 градусов, облачно. 2 мая до +19 градусов и солнечно.

9 мая будет прохладнее — +12 и облачно. Температура воздуха ночью опустится до 0 градусов. Осадков не ожидается.

В этом году жители Башкирии отдохнут 30 апреля, 1 и 2 мая. А на День Победы — всего один, 9 мая.