Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Звезда сериала «Мажор» снова стал отцом
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Сара Джессика Паркер удивила всех своим образом на вечере
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
Ксения Собчак улетела с подругами на отдых в Юту
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
05:40 (мск), источник: Вести - Красноярск

И.о. руководителя Следственного комитета по краю назначен Александр Расстрыгин

Исполняющим обязанности руководителя Следственного комитета по Красноярскому краю назначен Александр Расстрыгин.

Источник: Вести - Красноярск

Напомним, Игорь Напалков отправлен в отставку 6 апреля указом Президента России. Согласно тексту документа, были уволены ещё девять генералов из других регионов.


Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Королева фитнеса оказалось наркодилером. Видео
Известный российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
Небензя возмущен хамством Британии, Франции и США в отношении РФ
США готовятся нанести удар по Сирии
Сурков предсказал России века «геополитического одиночества»
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
Как санкции повлияли на перспективу встречи Трампа с Путиным
Британию обвинили в попытке скрыть улики по «делу Скрипаля»
Фото дня: в Белграде установили нелепый бюст Гагарина
Спорт
ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко Армейцы сенсационно уступили на своем поле и, похоже, выбыли из чемпионской гонки
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь