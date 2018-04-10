И.о. руководителя Следственного комитета по краю назначен Александр Расстрыгин
Исполняющим обязанности руководителя Следственного комитета по Красноярскому краю назначен Александр Расстрыгин.
Исполняющим обязанности руководителя Следственного комитета по Красноярскому краю назначен Александр Расстрыгин.
Напомним, Игорь Напалков отправлен в отставку 6 апреля указом Президента России. Согласно тексту документа, были уволены ещё девять генералов из других регионов.
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