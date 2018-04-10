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05:48 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске состоялся бенефис заслуженной артистки России Веры Барановой

25 лет на сцене. В свой бенефис заслуженная артистка России Вера Баранова пела почти три часа. Солистка красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, на её счету 40 партий. Кажется, на сцене она отдаёт всю себя, поклонники отвечают тем же — поток благодарностей и цветов бесконечен.

О, Фортуна! Не то благодарность, не то вызов артистки. Четверть века предана этой сцене. Однажды она забыла слова, не придумала ничего лучше, так и запела: «О Боже, что же мне делать!». Практически весь концерт — три часа — Вера Баранова на сцене. В театр она пришла в начале 90-х. Даже поклонники точно не скажут, в чём большая заслуга — в её трудоспособности или в красоте голоса.

Вера Павловна — строгий педагог и ещё более строга к себе. Каждый бенефис — сокровенный разговор со зрителем. Впервые на сцене солистка со своей внучкой Кирой. В этот вечер на сцене много детей. Позже за кулисами коллеги, близкие спешат поздравить именинницу, прима в ответ сама раздаёт подарки. Счастливый момент — рядом единственный сын, он живёт в Санкт-Петербурге, в Красноярск прилетел с семьёй поздравить маму.

«Думала, очень устану, но зал так хорошо принимал. Не хочу сказать, что я подвела какую-то черту сегодня, мне ещё хочется нового!», — поделилась солистка театра оперы и балета, заслуженная артистка России Вера Баранова.

Евгения ПЛОТНИКОВА

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