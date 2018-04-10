Авиакомпания NordStar доставила благодатный огонь в Норильск

Перевозка Благодатного огня в города Красноярского края ежегодно обеспечивается авиакомпанией NordStar в дни Пасхальных торжеств, благодаря чему, жители даже самых удаленных районов края с транспортным сообщением только по воздуху, имеют возможность приобщиться к святыне. Перевозка Благодатного огня производится в строгом соответствии с требованиями безопасности, в специальной лампе Дэви, предназначенной для перевозки огня в том числе воздушным транспортом и позволяющей сохранить пламя в течение нужного периода времени, без риска возгорания.

Авиакомпания NordStar — российская авиакомпания, входящая в группу компаний ПАО «ГМК «Норильский никель». Входит в число крупных российских авиаперевозчиков с пассажирооборотом более 1 млн. пассажиров в год. В 2017 году после прохождения международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности авиакомпания включена в реестр операторов IOSA (IATA Operational Safety Audit). Авиапарк состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737−800 и турбовинтовых воздушных судов ATR 42−500. География полетов авиакомпании NordStar насчитывает более 40 регулярных направлений из российских и зарубежных городов. Базовыми аэропортами являются «Домодедово» (Москва), «Емельяново» (Красноярск). По итогам 2017 г. пассажиропоток авиакомпании NordStar составил 1 млн. 481 тыс. человек. Пассажирам авиакомпания NordStar доступна широкая линейка сервисов и дополнительных услуг, в том числе программа лояльности «Летать легко!», позволяющая накапливать мили за совершенные перелеты и приобретать премиальные авиабилеты.