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05:53 (мск), источник: НИА Красноярск

Авиакомпания NordStar доставила благодатный огонь в Норильск

Авиакомпания NordStar осуществила перевозку одной из главных православных святынь — Благодатного огня — в Норильск. 9 апреля Благодатный огонь в сопровождении представителя Норильской епархии Русской Православной Церкви был доставлен в Норильск регулярным рейсом авиакомпании NordStar из Красноярска. 10 апреля лампада с Благодатным огнем будет доставлена в Туруханск.

Перевозка Благодатного огня в города Красноярского края ежегодно обеспечивается авиакомпанией NordStar в дни Пасхальных торжеств, благодаря чему, жители даже самых удаленных районов края с транспортным сообщением только по воздуху, имеют возможность приобщиться к святыне. Перевозка Благодатного огня производится в строгом соответствии с требованиями безопасности, в специальной лампе Дэви, предназначенной для перевозки огня в том числе воздушным транспортом и позволяющей сохранить пламя в течение нужного периода времени, без риска возгорания.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:

Авиакомпания NordStar — российская авиакомпания, входящая в группу компаний ПАО «ГМК «Норильский никель». Входит в число крупных российских авиаперевозчиков с пассажирооборотом более 1 млн. пассажиров в год. В 2017 году после прохождения международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности авиакомпания включена в реестр операторов IOSA (IATA Operational Safety Audit). Авиапарк состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737−800 и турбовинтовых воздушных судов ATR 42−500. География полетов авиакомпании NordStar насчитывает более 40 регулярных направлений из российских и зарубежных городов. Базовыми аэропортами являются «Домодедово» (Москва), «Емельяново» (Красноярск). По итогам 2017 г. пассажиропоток авиакомпании NordStar составил 1 млн. 481 тыс. человек. Пассажирам авиакомпания NordStar доступна широкая линейка сервисов и дополнительных услуг, в том числе программа лояльности «Летать легко!», позволяющая накапливать мили за совершенные перелеты и приобретать премиальные авиабилеты.

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