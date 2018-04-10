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05:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

В посёлке Тыреть к маю откроется спортивный комплекс

Он включает в себя физкультурно-оздоровительный комплекс, который достроят уже в середине апреля, и стадион с беговыми дорожками и трибуной, который сдадут до мая. Об этом «Байкал Инфо» 6 апреля сообщил глава посёлка Павел Преловский.

Глава посёлка рассказал, что проблему с отсутствием спорткомплекса помог решить депутат Законодательного собрания Владислав Буханов. Он добился того, чтобы из областного бюджета выделили средства на строительство ФОКа и стадиона — 83 млн рублей.

В ФОКе будет зал для мини-футбола, баскетбола, волейбола, гандобола и тенниса; тренажёрный зал и зал для единоборств, прокомментировал глава поселения.

Раньше физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке не было. По словам Павла Преловского, спортсмены занимаются в доме культуры и спортзалах двух школы посёлка, но сейчас один из залов находится в аварийном состоянии.

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