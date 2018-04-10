В посёлке Тыреть к маю откроется спортивный комплекс

Глава посёлка рассказал, что проблему с отсутствием спорткомплекса помог решить депутат Законодательного собрания Владислав Буханов. Он добился того, чтобы из областного бюджета выделили средства на строительство ФОКа и стадиона — 83 млн рублей.

В ФОКе будет зал для мини-футбола, баскетбола, волейбола, гандобола и тенниса; тренажёрный зал и зал для единоборств, прокомментировал глава поселения.