В посёлке Тыреть к маю откроется спортивный комплекс
Он включает в себя
Он включает в себя
Глава посёлка рассказал, что проблему с отсутствием спорткомплекса помог решить депутат Законодательного собрания Владислав Буханов. Он добился того, чтобы из областного бюджета выделили средства на строительство ФОКа и стадиона — 83 млн рублей.
В ФОКе будет зал для
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