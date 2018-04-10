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06:00 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске проснулись клещи

В Красноярске появились первые клещи. Уже двое горожан сняли со своих собак членистоногих. Пик активности приходится на конец мая — начало июня, но специалисты уже сейчас советуют быть особенно внимательными.

Источник: Вести - Красноярск

Шестилетней Ксюше сегодня вводят вакцину против клещевого энцефалита. Решение прививать девочку семья приняла после того, как прошлым летом их родственница после укуса клеща неделю пролежала в коме. «Если к человеку присасывается клещ, вирусофорный клещевому энцефалиту, и если человек привитый, то антитела, которые находятся в организме человека, его защитят», — пояснила эпидемиолог центра СПИД Валентина Третьякова.

В этом году в Красноярске на двух собаках уже обнаружили клещей. Членистоногие просыпаются, когда на улице теплеет. В прошлом году первый красноярец с укусом клеща обратился к медикам 29 марта. Паукообразный присосался к мужчине в районе Удачного. И меньше чем через месяц — 20 апреля — поступила информация о том, что клещ укусил ребёнка в микрорайоне Покровский.

В 2018 в Красноярске акарицидные обработки пройдут на 27 участках площадью 315 гектаров. Это, к примеру, окрестности заповедника «Столбы», берег Базаихи. Академгородок, Ветлужанка, Удачный, спорткомплекс «Арена-Север», улицы Ястынская, Урванцева, часть микрорайона Солнечный. Обработки начнутся через пару недель.


«С конца апреля — в мае, когда погодные условия позволят повести противоклещевые обработки. Противоклещевые обработки проводятся в тех местах, где население массово отдыхает, и там, где регистрируются клещи», — сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.

Специалисты советуют во время прогулок по парку или лесу поводить самоосмотры и пользоваться репеллентами. Пик активности клещей — с мая до конца июня.

Елена АЛИШЕВЕЦ

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