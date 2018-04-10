В Красноярске проснулись клещи

Шестилетней Ксюше сегодня вводят вакцину против клещевого энцефалита. Решение прививать девочку семья приняла после того, как прошлым летом их родственница после укуса клеща неделю пролежала в коме. «Если к человеку присасывается клещ, вирусофорный клещевому энцефалиту, и если человек привитый, то антитела, которые находятся в организме человека, его защитят», — пояснила эпидемиолог центра СПИД Валентина Третьякова.



В этом году в Красноярске на двух собаках уже обнаружили клещей. Членистоногие просыпаются, когда на улице теплеет. В прошлом году первый красноярец с укусом клеща обратился к медикам 29 марта. Паукообразный присосался к мужчине в районе Удачного. И меньше чем через месяц — 20 апреля — поступила информация о том, что клещ укусил ребёнка в микрорайоне Покровский.

