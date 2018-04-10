В Красноярске проснулись клещи
В Красноярске появились первые клещи. Уже двое горожан сняли со своих собак членистоногих. Пик активности приходится на конец мая — начало июня, но специалисты уже сейчас советуют быть особенно внимательными.
В Красноярске появились первые клещи. Уже двое горожан сняли со своих собак членистоногих. Пик активности приходится на конец мая — начало июня, но специалисты уже сейчас советуют быть особенно внимательными.
Шестилетней Ксюше сегодня вводят вакцину против клещевого энцефалита. Решение прививать девочку семья приняла после того, как прошлым летом их родственница после укуса клеща неделю пролежала в коме. «Если к человеку присасывается клещ, вирусофорный клещевому энцефалиту, и если человек привитый, то антитела, которые находятся в организме человека, его защитят», — пояснила эпидемиолог центра СПИД Валентина Третьякова.
В этом году в Красноярске на двух собаках уже обнаружили клещей. Членистоногие просыпаются, когда на улице теплеет. В прошлом году первый красноярец с укусом клеща обратился к медикам 29 марта. Паукообразный присосался к мужчине в районе Удачного. И меньше чем через месяц — 20 апреля — поступила информация о том, что клещ укусил ребёнка в микрорайоне Покровский.
«С конца апреля — в мае, когда погодные условия позволят повести противоклещевые обработки. Противоклещевые обработки проводятся в тех местах, где население массово отдыхает, и там, где регистрируются клещи», — сообщила
Специалисты советуют во время прогулок по парку или лесу поводить самоосмотры и пользоваться репеллентами. Пик активности клещей — с мая до конца июня.
Елена АЛИШЕВЕЦ
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