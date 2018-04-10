На набережной в Хабаровске раскрасят яйца и устроят концерт

Фестиваль проведут Хабаровская епархия и краевое унитарное предприятие «Недвижимость». Тематические площадки начнут работать с 12:00.

Помимо концертной площадки на территории набережной разместятся ещё несколько тематических зон: в парковой части будет работать арт-площадка по росписи пасхальных яиц, рядом пройдут мастер-классы для детей «Светлая Пасха».

Как сообщают организаторы, священнослужители монастыря в Петропавловке, храмов и приходов дальневосточной столицы представят пасхальную продукцию собственного производства: ароматную выпечку, травяные чаи, мёд.