На набережной в Хабаровске раскрасят яйца и устроят концерт

Фестиваль проведут Хабаровская епархия и краевое унитарное предприятие «Недвижимость». Тематические площадки начнут работать с 12:00.
Помимо концертной площадки на территории набережной разместятся ещё несколько тематических зон: в парковой части будет работать арт-площадка по росписи пасхальных яиц, рядом пройдут мастер-классы для детей «Светлая Пасха».
Как сообщают организаторы, священнослужители монастыря в Петропавловке, храмов и приходов дальневосточной столицы представят пасхальную продукцию собственного производства: ароматную выпечку, травяные чаи, мёд.
Пасху верующие празднуют в течение недели. В понедельник, 9 апреля, в Хабаровск привезли благодатный огонь из Иерусалима. В краевую столицу рейсом из Москвы его доставил клирик храма святой Елизаветы иерей Дионисий Ногтев. Получить частичку святыни мог любой желающий в кафедральном соборе.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.