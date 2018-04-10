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06:01 (мск), источник: Восток Медиа

На набережной в Хабаровске раскрасят яйца и устроят концерт

На набережной Амура в Хабаровске в воскресенье, 15 апреля, пройдёт первый Дальневосточный пасхальный фестиваль. Его участниками станут православные вокальные и театральные коллективы, воскресные школы. Свои творческие номера подготовят известные фольклорные ансамбли и молодёжные творческие объединения вузов города.

Фестиваль проведут Хабаровская епархия и краевое унитарное предприятие «Недвижимость». Тематические площадки начнут работать с 12:00.

Помимо концертной площадки на территории набережной разместятся ещё несколько тематических зон: в парковой части будет работать арт-площадка по росписи пасхальных яиц, рядом пройдут мастер-классы для детей «Светлая Пасха».

Как сообщают организаторы, священнослужители монастыря в Петропавловке, храмов и приходов дальневосточной столицы представят пасхальную продукцию собственного производства: ароматную выпечку, травяные чаи, мёд.

Пасху верующие празднуют в течение недели. В понедельник, 9 апреля, в Хабаровск привезли благодатный огонь из Иерусалима. В краевую столицу рейсом из Москвы его доставил клирик храма святой Елизаветы иерей Дионисий Ногтев. Получить частичку святыни мог любой желающий в кафедральном соборе.

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