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07:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Завтра в Перми начнется «арктическое похолодание» с дневной температурой не выше +2

Вторая декада апреля в Прикамье грозит стать самой холодной за последние 15 лет.

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Несмотря на холодное начало месяца, первая декада апреля все же успела побаловать нас теплом. Она оказалась в целом даже чуть-чуть теплее климатической нормы.

Однако, увы, дальше нас вновь ждет испытание холодом. Вторая декада апреля вполне может оказаться холодней не только климатической нормы, но и первой апрельской декады.

Сегодня, во вторник, по прогнозам метеорологов, еще будет теплый денек, но лучше поспешить насладиться теплом. К нам поступят теплые массы воздуха из Центральной Европы, но долго у нас не задержатся.

— Температура днем в Перми повысится до +11 градусов, по югу края — до +13 градусов, — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. — При этом в Перми будет интенсивно таять снег, и высота снежного покрова за день серьезно уменьшится.

Но уже ночью в тылу циклона начнется масштабное вторжение арктического воздуха, и, вполне возможно, пройдет дождь, переходящий в снег.

В среду утром в Перми может пройти небольшой снегопад. В Перми дневная температура уже не превысит +2 градусов, а по северу края будет вблизи нулевой отметки или даже ниже.

В четверг холодная погода сохранится — в Перми днем будет от 0 до +2 градусов.

Дальше есть некоторые перспективы слабого неустойчивого потепления с дневной температурой не выше +5 — +7 градусов до конца недели. Ночью температура воздуха будет отрицательной.

При таких условиях таяние снега замедлится. В Перми большая часть снега все же успеет сойти, но за городом снежный покров сильно не уменьшится, и ни о каком весеннем половодье на этой неделе речи не идет.

Судя по всему, это будет не единственное в апреле вторжение арктического воздуха в Прикамье. Где-то через неделю нас может посетить еще одно холодное вторжение, причем, оно может оказаться еще более сильным.

Не исключено, что вторая декада апреля будет самой холодной за последние 15 лет.

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