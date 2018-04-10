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07:33 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области медведица уничтожила свои подарки

Белая медведица Гуля, одна из старожилов Большереченского зоопарка, несмотря на возраст и слепоту, сохранила любопытство и любовь к играм.

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10
фотографий
10
фотографий

Сотрудники зоопарка подготовили для медведицы в подарок партию игрушек: мячи и кубики. Едва их увидев, медведица заинтересовалась и сразу же уничтожила все заботливо приготовленные мячи: теперь они сиротливо лежат сдутыми на снегу.

«Как только мы запустили ее в вольер, она сразу же заинтересовалась подаренными игрушками, все попробовала на зуб, да и сейчас продолжает это делать. Они у нее остались, конечно, но все мячи она уничтожила, хотя они такие плотные были. Она до сих пор с ними играет, как медвежонок маленький», — рассказала «СуперОмску» заведующая информационно-методическим отделом Наталья Болотова.

Оказалось, Гуля питает особую любовь к игрушкам в виде бревен и автомобильных шин, наверное, потому, что не может их прокусить. Однако больше всего медведица любит что-то новое в своем вольере. Для животных в зоопарках разнообразить их среду обитая необходимо круглый год, отсюда и различные игрушки.

Впрочем, не стоит переживать, что Гуля останется без подарков после того, как уничтожила все мячи. В этом году нефтяная компания, опекающая всех белых медведей России, живущих в неволе, заложила средства для обогащения среды, поэтому Большереченский зоопарк в течение года будет регулярно покупать медведице новые игрушки.

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