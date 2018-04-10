Женщины из спецназа впервые пройдут в Параде Победы в Хабаровске
В торжественном марше по главной площади города пройдут около 2 тыс военнослужащих.
В торжественном марше по главной площади города пройдут около 2 тыс военнослужащих.
В Хабаровском крае продолжается подготовка к параду войск, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» начальник
— Впервые в параде войск Хабаровского гарнизона примут участие женщины, проходящие службу в медицинском отряде специального назначения ВВО, — отметил Александр Гордеев. — Также от округа будут задействованы рота барабанщиков из Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула от окружного учебного центра округа, парадные расчеты от штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соединения, воинских частей морской пехоты, специального назначения, железнодорожных войск, парадный расчет от ДВОКУ.
Накануне ход подготовки к параду проверил исполняющий обязанности командующего войсками ВВО
Напомним, ранее в минобороны России заявили, что два самолёта Су-57 производства
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