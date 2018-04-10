Женщины из спецназа впервые пройдут в Параде Победы в Хабаровске

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае продолжается подготовка к параду войск, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев, в торжественном марше по площади Ленина пройдёт около 2 тыс военнослужащих.

— Впервые в параде войск Хабаровского гарнизона примут участие женщины, проходящие службу в медицинском отряде специального назначения ВВО, — отметил Александр Гордеев. — Также от округа будут задействованы рота барабанщиков из Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула от окружного учебного центра округа, парадные расчеты от штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соединения, воинских частей морской пехоты, специального назначения, железнодорожных войск, парадный расчет от ДВОКУ.

Накануне ход подготовки к параду проверил исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко. В округе в парадах Победы примут участие более 10 тысяч военнослужащих, парады с привлечением техники состоятся в городах Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ и Южно-Сахалинске и традиционно начнутся в 10.00 по местному времени. В остальных гарнизонах округа спланировано прохождение войск торжественным маршем.