Бросила пост директора и стала готовить фруктовые чипсы: история одной алматинки

Источник: Tengrinews

Девушка взялась за производство… фруктовых чипсов. Она рассказала Tengrinews.kz, как выйти из зоны комфорта и начать с нуля свое дело.

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Нургуль Абдиказым проработала более шести лет в сфере образования. Последнее место работы — филиал АО «Республиканский научно-методический центр развития технического профессионального образования и присвоения квалификации» по Алматы, где она четыре года была менеджером и 1,5 года — директором. Однако первая бизнес-идея потерпела крах.

«В апреле 2017 года я приняла решение уйти с должности директора, потому что пропали интерес и мотивация. Когда я ушла с работы, мой папа меня не понял. Он спросил, зачем я ушла с хорошей должности. Но это был мой выбор. В августе я открыла свой первый бизнес, который у меня не получился. После я открыла второй, стала производить эко-сладости. Эта идея пришла ко мне случайно. На тот момент я перешла на правильное питание, и мне из своего рациона надо было исключить сладкое, а так как я сладкоежка, это было сложно. Я стала искала альтернативу и нашла фруктовые чипсы. Но у нас в Казахстане не так просто найти этот продукт, только из России можно заказать. Тогда я задумалась о его производстве», — рассказала девушка.

По словам Нургуль, сначала она записалась на мастер-классы по производству пастилы и фруктовых чипсов.

«Я изучала, какой состав должен быть, какая консистенция. Долгое время у меня не получалось, но я все равно упорно пробовала. Только когда делаешь, получается продукт нужной консистенции. В свой бизнес я вложила два миллиона тенге. Я продала машину и заложила золото в ломбард. Открыла маленький цех, купила промышленное оборудование за один миллион тенге и три дегидратора за 200 тысяч тенге каждый.

У нас не автоматизированная система, мы все делаем вручную: сушим сырье в дегидраторах, перемешиваем и выкладываем на промышленное оборудование. Сейчас я наняла двух девушек, они делают эту работу. Упаковкой и ведением соцсетей занимается моя сестренка", — поделилась девушка.

Как призналась Нургуль, она нисколько не жалеет о своем выборе.