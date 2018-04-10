Бросила пост директора и стала готовить фруктовые чипсы: история одной алматинки

Девушка взялась за производство… фруктовых чипсов. Она рассказала Tengrinews.kz, как выйти из зоны комфорта и начать с нуля свое дело.
Нургуль Абдиказым проработала более шести лет в сфере образования. Последнее место работы — филиал АО «Республиканский научно-методический центр развития технического профессионального образования и присвоения квалификации» по Алматы, где она четыре года была менеджером и 1,5 года — директором. Однако первая бизнес-идея потерпела крах.
«В апреле 2017 года я приняла решение уйти с должности директора, потому что пропали интерес и мотивация. Когда я ушла с работы, мой папа меня не понял. Он спросил, зачем я ушла с хорошей должности. Но это был мой выбор. В августе я открыла свой первый бизнес, который у меня не получился. После я открыла второй, стала производить эко-сладости. Эта идея пришла ко мне случайно. На тот момент я перешла на правильное питание, и мне из своего рациона надо было исключить сладкое, а так как я сладкоежка, это было сложно. Я стала искала альтернативу и нашла фруктовые чипсы. Но у нас в Казахстане не так просто найти этот продукт, только из России можно заказать. Тогда я задумалась о его производстве», — рассказала девушка.
По словам Нургуль, сначала она записалась на мастер-классы по производству пастилы и фруктовых чипсов.
«Я изучала, какой состав должен быть, какая консистенция. Долгое время у меня не получалось, но я все равно упорно пробовала. Только когда делаешь, получается продукт нужной консистенции. В свой бизнес я вложила два миллиона тенге. Я продала машину и заложила золото в ломбард. Открыла маленький цех, купила промышленное оборудование за один миллион тенге и три дегидратора за 200 тысяч тенге каждый.
У нас не автоматизированная система, мы все делаем вручную: сушим сырье в дегидраторах, перемешиваем и выкладываем на промышленное оборудование. Сейчас я наняла двух девушек, они делают эту работу. Упаковкой и ведением соцсетей занимается моя сестренка", — поделилась девушка.
Как призналась Нургуль, она нисколько не жалеет о своем выборе.
«Я не жалею, что ушла с хорошей работы. Мой проект меня вдохновляет, и мы хотим его развивать. Есть спрос из Бишкека, Ташкента. Сейчас обсуждаем, может, франшизу им продадим или наладим оптовые продажи. В моем бизнесе мне помогает сестренка. Недавно подключился и папа, когда увидел, что все получается. Он помогает в финансовых моментах. Проекту всего четыре месяца, есть оборот, но полностью он еще не окупился», — говорит девушка. «В основном нашу продукцию покупают люди, которые правильно питаются, а также женщины, которые берут своим детям. Нашу продукцию можно использовать в качестве перекуса, а также к чаю вместо пирожных и конфет. Цены у нас хорошие: один лист пастилы стоит от 1000−1500 тенге, в него заворачиваются фрукты. В целом цены зависят от вкуса. В первый раз мои чипсы попробовали мои племянники, родственники и друзья, все были от них в восторге. Тогда я поняла, что я на правильном пути», — считает Нургуль.
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