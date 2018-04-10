Ирина Ежова покинет пост главы перинатального центра
Причиной ухода стало не продление контракта со стороны регионального минздрава.
Причиной ухода стало не продление контракта со стороны регионального минздрава.
Руководитель Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова покинет пост главврача. Трудовой договор с медучреждением закончился, а новый министерства здравоохранения Приангарья решило не продлевать.
Нового главврача назначат после проведения конкурса, а пока обязанности возложены на заместителя главврача по
Как отмечает минздрав, за 2017 год поступило 11 обращений по вопросам нарушения трудового законодательства. В результате внеплановых проверок нарушения подтвердились. Главному врачу было поручено устранить нарушения до 1 декабря 2017 года, однако до сих пор поручение не выполнено в полном объеме. Общая сумма финансовых санкций учреждения по сравнению с 2016 годом увеличилась в 3,6 раз и составила за 2017 год 2,9 млн рублей. В 2016 году сумма финансовых санкций равнялась 800 тыс. рублей.
Напомним, в конце марта 2018 года Ирина Ежова по собственному покинула пост председателя Думы Иркутска, который занимала с 2015 года. Ее место занял Евгений Стекачев. Свое решение тогда Ирина Ежова пояснила тем, что что желает больше времени уделять своей основной работе в должности главного врача Иркутского городского перинатального центра.
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