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06:53 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ирина Ежова покинет пост главы перинатального центра

Причиной ухода стало не продление контракта со стороны регионального минздрава.

Руководитель Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова покинет пост главврача. Трудовой договор с медучреждением закончился, а новый министерства здравоохранения Приангарья решило не продлевать.

Нового главврача назначат после проведения конкурса, а пока обязанности возложены на заместителя главврача по клинико-экспертной работе, врача акушера-гинеколога второй квалификационной категории Оксану Токунову.

Уход Ежовой связывают с неудовлетворительной деятельностью учреждения по оценке Министерства здравоохранения Иркутской области. В частности, особые замечания специалистов вызвала работа медорганизации по разделам: акушерство, онкология, кадровая работа. В 2017 году увеличился показатель перинатальной смертности с 7% до 8,5% (областной показатель 6,4%), показатель мертворождаемости вырос с 5,1% до 6,5% (областной показатель 4,4%). В 2017 году при высоком проценте неосложненных родов стали регистрироваться случаи интранатальной гибели плода при доношенной беременности (3 из 6 случаев). Вырос и показатель младенческой смертности с 2,9% до 3,8% — это в два раза превышает показатель 2015 года.

Как отмечает минздрав, за 2017 год поступило 11 обращений по вопросам нарушения трудового законодательства. В результате внеплановых проверок нарушения подтвердились. Главному врачу было поручено устранить нарушения до 1 декабря 2017 года, однако до сих пор поручение не выполнено в полном объеме. Общая сумма финансовых санкций учреждения по сравнению с 2016 годом увеличилась в 3,6 раз и составила за 2017 год 2,9 млн рублей. В 2016 году сумма финансовых санкций равнялась 800 тыс. рублей.

Напомним, в конце марта 2018 года Ирина Ежова по собственному покинула пост председателя Думы Иркутска, который занимала с 2015 года. Ее место занял Евгений Стекачев. Свое решение тогда Ирина Ежова пояснила тем, что что желает больше времени уделять своей основной работе в должности главного врача Иркутского городского перинатального центра.

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