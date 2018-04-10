Ирина Ежова покинет пост главы перинатального центра

Руководитель Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова покинет пост главврача. Трудовой договор с медучреждением закончился, а новый министерства здравоохранения Приангарья решило не продлевать.

Нового главврача назначат после проведения конкурса, а пока обязанности возложены на заместителя главврача по клинико-экспертной работе, врача акушера-гинеколога второй квалификационной категории Оксану Токунову.

Уход Ежовой связывают с неудовлетворительной деятельностью учреждения по оценке Министерства здравоохранения Иркутской области. В частности, особые замечания специалистов вызвала работа медорганизации по разделам: акушерство, онкология, кадровая работа. В 2017 году увеличился показатель перинатальной смертности с 7% до 8,5% (областной показатель 6,4%), показатель мертворождаемости вырос с 5,1% до 6,5% (областной показатель 4,4%). В 2017 году при высоком проценте неосложненных родов стали регистрироваться случаи интранатальной гибели плода при доношенной беременности (3 из 6 случаев). Вырос и показатель младенческой смертности с 2,9% до 3,8% — это в два раза превышает показатель 2015 года.

Как отмечает минздрав, за 2017 год поступило 11 обращений по вопросам нарушения трудового законодательства. В результате внеплановых проверок нарушения подтвердились. Главному врачу было поручено устранить нарушения до 1 декабря 2017 года, однако до сих пор поручение не выполнено в полном объеме. Общая сумма финансовых санкций учреждения по сравнению с 2016 годом увеличилась в 3,6 раз и составила за 2017 год 2,9 млн рублей. В 2016 году сумма финансовых санкций равнялась 800 тыс. рублей.