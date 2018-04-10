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06:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске дорожные полицейские дежурят возле школ

Инспекторы проводят рейд «Ребенок-пешеход».

Инспекторы полка ДПС проводят рейд «Ребенок-пешеход». Экипажи дежурят у школ. Полицейские следят за соблюдением правил перехода проезжей части детьми.

Каждое нарушение фиксируется и затем передается инспекторам по делам несовершеннолетних. Затем уже они проводят профилактическую работу с ребенком-нарушителем и его родителями.

Также сотрудники ГИБДД не оставляют без внимания и водителей. С ними проводится профилактическая работа. Их призывают соблюдать предельную осторожность при движении возле образовательных учреждений и быть готовыми к внезапному появлению ребенка на проезжей части, особенно при проезде по дворам.

Добавим, что в этом году во дворах произошло две аварии с участием детей.

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В Красноярске дорожные полицейские дежурят возле школ
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