В Красноярске дорожные полицейские дежурят возле школ
Инспекторы проводят рейд «Ребенок-пешеход».
Инспекторы проводят рейд «Ребенок-пешеход».
Инспекторы полка ДПС проводят рейд «Ребенок-пешеход». Экипажи дежурят у школ. Полицейские следят за соблюдением правил перехода проезжей части детьми.
Каждое нарушение фиксируется и затем передается инспекторам по делам несовершеннолетних. Затем уже они проводят профилактическую работу с
Также сотрудники ГИБДД не оставляют без внимания и водителей. С ними проводится профилактическая работа. Их призывают соблюдать предельную осторожность при движении возле образовательных учреждений и быть готовыми к внезапному появлению ребенка на проезжей части, особенно при проезде по дворам.
Добавим, что в этом году во дворах произошло две аварии с участием детей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.