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06:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Спецтехника Владивостока готова к сильному дождю в городе

В администрации Владивостока внимательно следят за прогнозом синоптиков, сообщили DEITA. RU в мэрии. Если в городе начнется подтопление каких-то участков, их оперативно будут очищать специалисты и техника МБУ «Содержание городских территорий».

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали сотрудники администрации Владивостока, это необходимо, чтобы вода быстрее уходила. В случае возникновения так называемых наносов, это когда после дождя вода уходит, но на дорогах остаются ветки, камни, мусор, специалисты СГТ также будут устранять эти последствия.

По всем проблемным вопросам, касающимся дождя, владивостокцам и гостям города нужно звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 2222−333.

Напомним, синоптики прогнозируют начало сильного дождя во Владивостоке к 17 часам вечера с его дальнейшим усилением к полуночи.

Екатерина Лапкина.

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