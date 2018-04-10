Спецтехника Владивостока готова к сильному дождю в городе

Как рассказали сотрудники администрации Владивостока, это необходимо, чтобы вода быстрее уходила. В случае возникновения так называемых наносов, это когда после дождя вода уходит, но на дорогах остаются ветки, камни, мусор, специалисты СГТ также будут устранять эти последствия.